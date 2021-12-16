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Давыдов Эдуард Маликович. Глава БСК — компании №1 в химической промышленности РФ

  • 16/12/2021, 09:03
Давыдов разработал стратегию развития «Башкирской содовой компании», в основе которой — экологичность, расширение производства, внедрение инноваций и забота о сотрудниках.

Эдуард Давыдов — топ-менеджер, выступающий за экологию и соцответственность

В химической отрасли руководитель «Башкирской содовой компании» работает с 2005 года. В 2013-м пришел в БСК, а в 2019-м был назначен генеральным директором предприятия. Выступает за повышение экологичности, диверсификацию производства и социальную ответственность в бизнесе.

Экологичность и новые технологии

Под руководством гендиректора «Башкирской содовой компании» Эдуарда Давыдова была разработана и уже запущена стратегия развития предприятия на 10 лет вперед — до 2030 года, на реализацию которой планируется направить около 215 миллиардов рублей инвестиций.

Среди главных приоритетов стратегии — экологичность и бережное отношение к окружающей среде. Предприятие уже успешно внедряет технологии, позволяющие сохранять природу, в частности, с 2014 года ведется замена колонного оборудования на производстве «Сода», что существенно снизило выбросы в атмосферу и реку Белую. Также реализуется программа оснащения стационарных источников выбросов автоматическими станциями контроля. Они позволяют проводить мониторинг воздействия производства на воздух и водные объекты.

Одна из задач на ближайшие 10 лет — полное устранение шламонакопителей, рекультивация территорий и создание на их месте зеленых зон отдыха для жителей города.

Другим акцентом стратегии является расширение производства, его диверсификация, модернизация мощностей, а также внедрение инноваций. По задумке Эдуарда Давыдова будут созданы 20 совершенно новых современных производств, в том числе по выпуску выварочной соли, эмульсионного ПВХ (70% которого импортируется), хлористого алюминия и продуктов хлорорганического синтеза. Это позволит не только решить вопросы, связанные с импортозамещением, но и откроет новые возможности для сотрудничества с малым и средним бизнесом, а также создания новых рабочих мест.

Компания планирует активно внедрять инновационные технологии, например, ртутный и диафрагменный электролиз будут заменены на современный — мембранный метод. В модернизацию только этого процесса планируется вложить около 26 миллиардов рублей инвестиций.

Забота о сотрудниках

Одним из основ развития компании является улучшение условий труда сотрудников предприятия. В социальной программе Эдуарда Давыдова выделены следующие аспекты:

  • льготное жилье (планируется построить специальный микрорайон «Прибрежный»);

  • индексация заработных плат опережающими уровень инфляции темпами;

  • обеспечение дополнительных социальных выплат;

  • повышение социально-бытовых условий на производстве.

Кроме того, генеральный директор компании организовал дополнительную финансовую поддержку работникам, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией. Речь идет о выплате 6000 рублей тем, кто уже переболел вирусом. Также 2000 рублей и трехдневный отгул положен тем, кто вакцинировался от Covid-19. Для того чтобы вдохновить рабочий коллектив личным примером, Эдуард Маликович сделал себе прививку от коронавируса в прямом эфире телеканала компании.

Одной из важнейших задач своей деятельности, кроме масштабирования производства, глава предприятия видит во взращивание новых кадров, а также в поиске молодых профессионалов со всех субъектов РФ.

Биографическая справка

Эдуард Давыдов родился в 1984-м в Нальчике. Окончил школу с отличием. Имеет два диплома о высшем образовании: РХТУ им. Д. И. Менделеева и РАНХиГС при Президенте РФ.

Начал работать с третьего курса. Первым местом трудоустройства стал магазин «Пятерочка», где в 2004-м Эдуард Маликович занимал позицию бухгалтера-экономиста.

Затем работал топ-менеджером в ряде компаний из химотрасли, что позволило накопить солидный управленческий опыт.

В 2013-м пришел в АО «Башкирская содовая компания» на должность замгендиректора. В 2017-м занял пост первого замгендиректора. В 2019-м получил назначение на место генерального директора компании.

Фото предоставлено рекламодателем

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