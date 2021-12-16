Позднее родительство — как родить здорового ребенка в паре после 40

Как стать папой после 50?

Уже доказано, что возраст напрямую влияет на фертильность мужчин. Не так давно в США проводились репродукционные исследования, которые выявили ряд проблем:

если партнеру больше 45 лет, то у женщины во время беременности повышается риск заболевания сахарным диабетом;

чаще происходят выкидыши;

если отец старше 45 лет, то даже если женщина успешно доносила ребенка, у него может развиться аутизм, различные пороки костей и внутренних органов.

Именно поэтому донорами спермы становятся только здоровые мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. У более зрелых мужчин существенно повышается риск негативным мутаций в ДНК сперматозоидов.

Если вы все же решились завести ребенка после 40, то мы советуем перед этим пройти комплексное медицинское обследование. Врачи смогут выявить проблемы с фертильностью и назначат лечение.

Как сохранить репродукционный материал?

Это естественно, что молодая супружеская пара не хочет сразу заводить детей. В таком случае есть способ «застраховать» свой репродуктивный материал. Один их самых безопасных — криоконсервация сперматозоидов в банке половых клеток. После размораживания материал ничем не отличается от свежего, поэтому он никак не повлияет на процесс ЭКО и на здоровье будущего ребенка в негативном ключе. Сперма таким образом может храниться до 20 лет.

Но иногда бывают случаи, когда пара либо не сохранила материал, либо по каким-то медицинским причинам не может вместе иметь детей. В таком случае можно обратиться в банк репродуктивных тканей. К такой помощи стоит прибегать, если есть высокий риск передачи генетических заболеваний.

В специальной организации вы сможете выбрать из каталога донора, который вас полностью устроит. Вы можете быть уверены, что все кандидаты прошли полное медицинское обследование, они здоровы и не несут в своем ДНК негативных мутаций и плохих генов.

Сколько стоит донорский материал в криобанке

В репродуктивном банке можно выбрать донора по разным параметрам, начиная от внешности и заканчивая образцами почерка и детскими фото. Консультацию проведут бесплатно, а цены на донорский материал в криобанке варьируются от 20.000 до 80.000 тысяч рублей. Стоимость зависит от типа донорского образца.

Как планировать беременность после 35 лет?

Поздняя беременность окутана флером мифов, самый популярный из которых — женщина должна родить как можно раньше, иначе беременность будет протекать тяжело и родится не здоровый малыш. Как и в случае с мужчинами, решившими завести ребенка в достаточно зрелом возрасте, женщина должна пройти комплексное медицинское обследование. И уже по его результату действовать и следовать рекомендациям врачей.

Увы, ни одна женщина не застрахована от негативных последствий беременности и родов. Врачи считают, что осложнения после беременности всегда одинаковые, но однако у зрелых женщин они проявляются в острой форме. Это связано с тем, что здоровье ухудшается с возрастом, но если женщина вовремя встанет на учет и будет тщательно соблюдать все рекомендации врача, то негативные последствия минимизируются.

В любом случае у женщин тоже есть возможность сохранить материал, а в последствии успешно воспользоваться процедурой ЭКО или другими альтернативами.