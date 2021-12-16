Стоит ли покупать телефоны в декабре?

Как и почему меняются цены на смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, телевизоры и прочие устройства?

Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Причины роста цен

Существенный рост мировых цен на основные материалы:

– по данным Лондонской биржи металлов, только за период с 22 октября до конца ноября 2021 года цены на гидроксид лития (CIF) выросли на 19%, с 24 375 до 29 000 долл./т. Литий используется для производства батарей электромобилей, смартфонов, планшетов, тонких ноутбуков и т.д. Так, в батарее для смартфона содержится около 1 г лития;

– по данным asianmetal.com, цены на китайский кремний (FOB) выросли почти в шесть раз с июля по октябрь 2021 года, с 4000 до 23 980 долл./т.

Тренд на повышение стоимости этих материалов сохраняется и, вполне вероятно, останется в начале следующего года.

Дефицит чипов, вызванный резким увеличением спроса и низким уровнем производства на новых предприятиях, являющихся поставщиками для крупнейших изготовителей комплектующих для электроники. Рост мировых цен на энергоресурсы, в том числе резкий скачок цен на природный газ, который способствовал сокращению многих производств в Китае. Проблемы в логистике. Кроме существенного роста цен на перевозку товаров, на затраты изготовителей и продавцов электроники влияют длительные простои транспорта для загрузки и разгрузки, задержки товаров на таможнях и складах. Высокий спрос на электронику и отдельные компоненты (например, на видеокарты) со стороны потребителей. Динамика курсов валют. Поскольку подавляющее большинство электроники или комплектующих для нее импортные, то изменение курса национальной валюты оказывает существенное влияние на потребительские цены.

Что получаем? Результат действия данных факторов:

– рост цен в связи с подорожанием чипов и микросхем затронул как флагманские, так и бюджетные модели смартфонов;

– ноутбуки подорожали в среднем на 15% по сравнению с предыдущим годом. Причем наиболее существенно выросли цены в среднем ценовом диапазоне, рост цен на премиальные модели был ниже;

– себестоимость телевизоров с начала года увеличилась на 25% из-за дефицита комплектующих, роста цен на них и подорожания логистики.

Хитрости производителей. Производители пытаются сдержать рост цен:

– упрощением комплектации продукции. Так, Apple и Samsung уже продают смартфоны без зарядных устройств, наушников и проводов в комплекте;

– ухудшением параметров новинок по сравнению с предыдущими моделями (в частности, телевизоров, бюджетных смартфонов).

Ожидать, что цены упадут ниже начала текущего года, не стоит. Торговые сети, анонсируя скидки до 50 и даже 70% в период предновогодних распродаж, не спешат применять их к ценам на электронику. Как правило, скидки на товары этой категории варьируются в пределах 3–15%, реже доходят до 25%, и лишь по отдельным позициям (последний экземпляр, непопулярный бренд) скидки могут составлять 30–35%. В любом случае наибольшие скидки предоставляются на бюджетные модели.

На телевизоры скидки могут быть несколько выше — до 40% на отдельные модели и последние экземпляры.

На бытовую технику скидки могут быть более привлекательными, чем на электронику. Но общие подходы к применению скидок сохранятся и в этом случае.

Что дальше?

Небольшого снижения потребительских цен на электронику можно ожидать после Нового года, когда спадет спрос. В первую очередь снижение затронет рынок телевизоров, где наиболее сильно обострилась конкуренция между производителями.

Но существенного замедления, а тем более снижения цен на эту категорию товаров в ближайший год не предвидится.

В лучшем случае только в 2023 году может начаться стабилизация цен по мере восстановления мировой экономики, насыщения рынка чипами и микросхемами, преодоления проблем в логистике.

Что покупать до Нового года?

Целесообразно в первую очередь заменить устаревшую электронику, производительность которой невысока и в дальнейшем будет снижаться, а возможности обновления ограничены. Новые гаджеты менять не имеет смысла, лучше приобрести к ним современную беспроводную гарнитуру, существенно повышающую комфорт пользователя, а также умную технику для дома.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова