Стоит ли покупать телефоны в декабре?

Как и почему меняются цены на смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, телевизоры и прочие устройства?
Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова:
– по данным Лондонской биржи металлов, только за период с 22 октября до конца ноября 2021 года цены на гидроксид лития (CIF) выросли на 19%, с 24 375 до 29 000 долл./т. Литий используется для производства батарей электромобилей, смартфонов, планшетов, тонких ноутбуков и т.д. Так, в батарее для смартфона содержится около 1 г лития;
– по данным asianmetal.com, цены на китайский кремний (FOB) выросли почти в шесть раз с июля по октябрь 2021 года, с 4000 до 23 980 долл./т.
Тренд на повышение стоимости этих материалов сохраняется и, вполне вероятно, останется в начале следующего года.
– рост цен в связи с подорожанием чипов и микросхем затронул как флагманские, так и бюджетные модели смартфонов;
– ноутбуки подорожали в среднем на 15% по сравнению с предыдущим годом. Причем наиболее существенно выросли цены в среднем ценовом диапазоне, рост цен на премиальные модели был ниже;
– себестоимость телевизоров с начала года увеличилась на 25% из-за дефицита комплектующих, роста цен на них и подорожания логистики.
– упрощением комплектации продукции. Так, Apple и Samsung уже продают смартфоны без зарядных устройств, наушников и проводов в комплекте;
– ухудшением параметров новинок по сравнению с предыдущими моделями (в частности, телевизоров, бюджетных смартфонов).
Ожидать, что цены упадут ниже начала текущего года, не стоит. Торговые сети, анонсируя скидки до 50 и даже 70% в период предновогодних распродаж, не спешат применять их к ценам на электронику. Как правило, скидки на товары этой категории варьируются в пределах 3–15%, реже доходят до 25%, и лишь по отдельным позициям (последний экземпляр, непопулярный бренд) скидки могут составлять 30–35%. В любом случае наибольшие скидки предоставляются на бюджетные модели.
На телевизоры скидки могут быть несколько выше — до 40% на отдельные модели и последние экземпляры.
На бытовую технику скидки могут быть более привлекательными, чем на электронику. Но общие подходы к применению скидок сохранятся и в этом случае.
Небольшого снижения потребительских цен на электронику можно ожидать после Нового года, когда спадет спрос. В первую очередь снижение затронет рынок телевизоров, где наиболее сильно обострилась конкуренция между производителями.
Но существенного замедления, а тем более снижения цен на эту категорию товаров в ближайший год не предвидится.
В лучшем случае только в 2023 году может начаться стабилизация цен по мере восстановления мировой экономики, насыщения рынка чипами и микросхемами, преодоления проблем в логистике.
Целесообразно в первую очередь заменить устаревшую электронику, производительность которой невысока и в дальнейшем будет снижаться, а возможности обновления ограничены. Новые гаджеты менять не имеет смысла, лучше приобрести к ним современную беспроводную гарнитуру, существенно повышающую комфорт пользователя, а также умную технику для дома.
Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова
Фото: pixabay.com автор: WikimediaImages
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