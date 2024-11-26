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Дефицит кадров в Новосибирской области достиг рекордного максимума

  • 26/11/2024, 12:00
Дефицит кадров в Новосибирской области достиг рекордного максимума
На одного соискателя приходится почти пять вакансий

В Новосибирской области на одного незанятого человека приходится 4,6 вакансии. К концу октября этот разрыв достиг максимального показателя с 2005 года, сообщили аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В исследовании использовались данные Росстата и Роструда. Отмечается, что в доковидном 2019 году к концу третьего квартала на одного соискателя приходилось 2,2 вакансии. Но через год ситуация кардинально изменилась и уже на одну вакансию претендовало порядка двух безработных. Однако к осени 2021 года удалось вернуться к «стандартной» пропорции — две вакансии на одного соискателя.

— В санкционном 2022 году дефицит работников начал увеличиваться — до 2,4 вакансий на одного соискателя, — уточнили аналитики. — В следующем 2023 году потребность в работниках к концу сентября выросла на 6%, с 1,8 млн до 1,9 млн человек, а их предложение в лице «официальных» нетрудоустроенных — напротив, упало почти на треть, с 748,7 тыс. до 530,5 тыс. человек. В результате на одного соискателя стало приходиться уже 3,6 предложений от работодателей. За год же эта разница увеличилась еще почти в полтора раза.

За прошедший год разница в абсолютном выражении между числом открытых вакансий и числом потенциальных работников увеличилась с 1,35 млн до 1,6 млн.  Пиковое значение этого года было зафиксировано в конце июня – тогда разница составила 1,7 млн позиций.

— Если говорить о крупных и средних предприятиях, то за год наиболее остро выросла потребность в свежих кадрах у представителей торговли — более чем в полтора раза, а в рознице и того выше — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. — С довольно значительной прибавкой — примерно на треть — планировали увеличить набор сотрудников в третьем квартале службы персонала в сфере административной деятельности, особенно нуждались в работниках охранные и клининговые компании. Увеличить найм персонала на четверть собирались также кадровики в обрабатывающей промышленности и в сфере информации и связи. Наибольшая доля трудящихся в этих отраслях – «синие воротнички».

Трубникова отмечает, что на сегодняшний день представителей рабочих специальностей, причем не только квалифицированных, но и неквалифицированных – торгового персонала, клинеров, охранников.

Интересно, что самая серьезная нехватка работников отмечается в Амурской области, где на одного человека приходится 29 вакансий. При этом, есть регионы с противоположной ситуацией на рынке труда. Так, в Ингушетия на одного незанятого приходится всего 0,01 вакансий.

Ранее редакция рассказывала, что на рынке Новосибирска еще есть профессии, где работодатели предпочитают молодежь. Соискателей старше 40 лет чаще приглашать на вакансии, где нужно работать руками.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : поиск работы исследование дефицит кадров


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