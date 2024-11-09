На рынке Новосибирска еще есть профессии, где работодатели предпочитают молодежь

Новосибирские работодатели из-за дефицита кадров стали чаще рассматривать кандидатов в возрасте от 40 лет и старше. К таким выводам пришли аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру в результате исследования почти 60 тысяч резюме, размещенных на сервисе в регионе.

С каждым годом все меньше молодых специалистов выходит на рынок труда. По данным Зарплаты.ру, число новых резюме, размещенных соискателями в возрасте от 21 до 30 лет, сократилось за два года с 33% до 29%. В возрастной категории 31-40 лет аналогичная ситуация.

— Демографическая яма 90-х и начала нулевых годов не позволяет работодателям как раньше нанимать преимущественно молодых специалистов: нужного количества соискателей просто нет на рынке труда, — отмечают в аналитики сервиса.

На этом фоне работодателям приходится присматриваться к более возрастным кандидатам. Таким образом, доля просмотров резюме кандидатов когорты 41-50 лет выросла за последние два года с 21% до 23%, 51-60-летних — с 9% до 11%. До этого периода роста просмотра таких резюме не фиксировалось.

При этом, по самым дефицитным профессиям изменения более заметны. Так, работодатели все чаще рассматривают резюме возрастных кандидатов на позиции фрезеровщиков, токарей, наладчиков оборудования, водителей категорий C, Д и E, врачей, учителей, продавцов, швей, поваров, сварщиков, разнорабочих, строителей, слесарей, электромонтажников.

По-прежнему остаются и профессии, куда приглашают преимущественно молодых кандидатов. Работодатели не готовы трудоустраивать возрастных кандидатов на должности PR-менеджеров, аналитиков, геймдизайнеров, маркетологов, системных администраторов, копирайтеров, SMM-менеджеров, менеджеров продукта, специалистов по подбору персонала.

Ранее редакция сообщала о том, что расчетный дефицит кадров в Новосибирской области на три года — 100 тысяч человек.