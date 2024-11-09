На рынке Новосибирска еще есть профессии, где работодатели предпочитают молодежь

Новосибирские работодатели из-за дефицита кадров стали чаще рассматривать кандидатов в возрасте от 40 лет и старше. К таким выводам пришли аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру в результате исследования почти 60 тысяч резюме, размещенных на сервисе в регионе.
С каждым годом все меньше молодых специалистов выходит на рынок труда. По данным Зарплаты.ру, число новых резюме, размещенных соискателями в возрасте от 21 до 30 лет, сократилось за два года с 33% до 29%. В возрастной категории 31-40 лет аналогичная ситуация.
— Демографическая яма 90-х и начала нулевых годов не позволяет работодателям как раньше нанимать преимущественно молодых специалистов: нужного количества соискателей просто нет на рынке труда, — отмечают в аналитики сервиса.
При этом, по самым дефицитным профессиям изменения более заметны. Так, работодатели все чаще рассматривают резюме возрастных кандидатов на позиции фрезеровщиков, токарей, наладчиков оборудования, водителей категорий C, Д и E, врачей, учителей, продавцов, швей, поваров, сварщиков, разнорабочих, строителей, слесарей, электромонтажников.
По-прежнему остаются и профессии, куда приглашают преимущественно молодых кандидатов. Работодатели не готовы трудоустраивать возрастных кандидатов на должности PR-менеджеров, аналитиков, геймдизайнеров, маркетологов, системных администраторов, копирайтеров, SMM-менеджеров, менеджеров продукта, специалистов по подбору персонала.
Ранее редакция сообщала о том, что расчетный дефицит кадров в Новосибирской области на три года — 100 тысяч человек.
Фото freepik, автор: serhiibobyk
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