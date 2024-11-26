Вадику Затееву требуется дорогостоящее лечение последствий клещевого энцефалита

Когда Вадику было восемь лет, на прогулке в парке его укусил клещ. Хотя в больнице ему сразу ввели иммуноглобулин, через две недели появились симптомы клещевого энцефалита: температура, рвота, боль в мышцах, потом парализовало половину тела.

— Сын впал в кому, неделю лежал в реанимации. Когда пришел в себя, не мог сидеть, ходить и говорить. Появились проблемы с позвоночником и суставами. Вадик перенес сложные операции на обеих ногах, после этого мы стали упорно работать – добиваться, чтобы он смог встать на ноги и пойти, — рассказывает мама Вадика Татьяна Затеева.

Подросток уже восьмой год вынужден учиться дома. Однако врачи утверждают, что перспективы у парня очень хорошие, реабилитацию нужно продолжать.

— У Вадика остаточные явления клещевого энцефалита, состояние после перенесенных операций на обеих ногах. Благодаря лечению он научился ходить в специальных ортезах с помощью ходунков, но правая нога полностью не выпрямляется, при ходьбе он ее подволакивает. У мальчика высокий реабилитационный потенциал, он нуждается в продолжении восстановительного лечения, чтобы улучшить подвижность суставов и качество ходьбы, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 284 270 рублей. Семья Вадика не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— В семье двое детей, доходы скромные, для оплаты дорогого лечения их не хватает. Просим вашей помощи! — просит Татьяна.

Помочь Вадику можно по ссылке.