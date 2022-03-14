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Действие семейной ипотеки в Госдуме предложили расширить

  • 14/03/2022, 11:13
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Действие семейной ипотеки в Госдуме предложили расширить
Инициатива подразумевает снижение процентной ставки НДФЛ для строительных компаний, введение моратория на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств и создание цифровой платформы для мониторинга спроса и предложения на стройматериалы.

Фракция ЛДПР совместно с более чем 300 представителями бизнес-сообществ и отраслевых объединений из 85 субъектов РФ предложила правительству расширить действие семейной ипотеки в РФ, пишет газета «Известия».

— Инициатива подразумевает снижение процентной ставки НДФЛ для строительных компаний, введение моратория на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств и создание цифровой платформы для мониторинга спроса и предложения на стройматериалы, — рассказал газете зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. — Кроме того, мы предлагаем продлить действие пониженных ставок страховых взносов для субъектов МСП на 2022 год. А также распространить их на крупных производителей.

Депутаты также уверены, что действие семейной ипотеки необходимо расширить на семьи, дети в которых родились позже 2015 года.

— Пока дети не выросли, ходят в школу, они по-прежнему живут в семье и нуждаются в дополнительных площадях. Поэтому семейная ипотека, конечно, должна расширяться. Нередко у людей возникали вопросы — чем хуже дети, рожденные, например, в 2017 году, чем в 2018 году, — сказал изданию сопредседатель комитета «Деловой России» по строительству Михаил Викторов.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина «Известиям» сообщили, что все льготные ипотечные программы продолжают работать на прежних условиях. На базе правительства прорабатываются различные варианты продолжения работы программ, но никаких решений об изменении условий не принято. В аппарате зампреда правительства добавили, что все предложения, которые поступают в аппарат правительства, рассматриваются в установленном порядке.

Фото: pixabay.com — skorchanov

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : семейная ипотека господдержка Госдума


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