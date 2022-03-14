Как защитить деньги во время кризиса? Инвестиции в недвижимость

Нынешнее время можно назвать если не экономическим кризисом (оценочный период ситуации пока не так уж велик для такого названия), то уж точно — экономическим стрессом. Перерастет ли стресс в кризис и насколько долгосрочным станет в этой роли — зависит по большей части от военно-политических факторов. Но одно несомненно даже сейчас — желание сохранить сбережения, уберечь их от инфляции, которая предсказуема даже при самом «спокойном» развитии геополитического сюжета. Таким пространством сбережения сейчас объективно стала недвижимость. Именно сейчас фраза «как за каменной стеной» поменяла свою иносказательность на буквальность. «Каменный» сектор экономики — это сейчас и впрямь надёжно.

— Рынок недвижимости сейчас, пожалуй, самый функциональный для сбережения накоплений, поскольку он вполне инертный, — констатирует Александр Назаров, владелец, директор Nazarov & Partners (Назаров и Партнеры). — Можно сказать, даже статичный. Тут ничего не происходит мгновенно. Если у вас возникло неверие в банки, вполне предсказуемое в кризисных ситуациях (это достаточно типичная, не уникальная эмоция и во все прежние кризисы), то стоит обратить внимание на проекты с высокой степенью готовности, где риск не дождаться окончания строительства минимальный.

По наблюдению Александра Назарова, никакого оцепенения в строительной отрасли не наблюдается. Ибо строительная индустрия страны в существенной мере самодостаточна. В ней нет «санкционно уязвимых» технологий, нет материалов, не подвластных импортозамещению.

— Есть компании, которые взяли паузу, — отмечает Назаров. — На просчет экономики проекта в изменившихся реалиях требуется время. Большинство покупателей, обладая наличностью, внимательно следят за предложениями. Сейчас как никогда важно сделать правильный выбор.

— Из-за разницы в ипотечной ставке людям выгоднее покупать ещё не построенную квартиру, нежели такую же, но готовую в соседнем сданном доме, — объясняет логику процесса Елена Ермолаева, директор компании RID Analytics. — И за величину арендной платы оплатить ипотеку этой же квартиры. Но в текущих условиях речь идет в первую очередь о том, чтобы сохранить средства.

— В ситуации сегодняшнего дня нам не приходится говорить о быстром заработке, — отмечает директор компании «Метр» Эдуард Ляхов. — Никто не сомневается, что в сейчас наличные деньги обесцениваются быстрее, чем квадратные метры.

Такая покупка дает два способа заработка — оперативный рентный доход от сдачи в аренду и заработок на капитализации 2-3-хлетнем горизонте. Миллион рублей в «пассивном» хранении обесценится за три год на 30-40%, а квадратные метры не обесценятся. Они подорожают на те же 30-40%. Да, недвижимость требует тщательного подхода. Но он окупается эффективностью капиталосбережения.

Во-первых, надо смотреть только на объекты высокой степени готовности, — советует эксперт. — Вкладывать деньги в котлованы и первые этажи сейчас чревато. У нас, например, есть дом «Воздух», введенный в эксплуатацию по очень привлекательным ценам и при этом очень «центровой» — в районе с максимально насыщенной инфраструктурой, есть «Огни Сибири» в ансамблевом соседстве с «Воздухом», есть дом «Никитина 128» в высокой стадии готовности, есть клубный дом «Наследие» в интереснейшей эстетике «советский ар-деко», есть яркий эко-квартал «Akadem Klubb», который тоже сдается в этом году. Очень обаятельный архитектурный ансамбль в уникальном и престижном районе. И, наконец, дом у леса «Вознесенский» — интересный вариант малоэтажного эко-урбанизма. В общем, очень важные, принципиальные референции — «у кого выбирать» и «из чего выбирать».

Во-вторых, нужно обращать внимания на застройщиков, имеющих опыт работы в кризисных ситуациях 2014-15-го. А ещё того лучше — на застройщиков, сумевших выстоять в 2008-09 годы. В нашем портфеле такие есть — например, это компания «ТДСК», наработавшая весомый репутационный капитал в двух регионах — в Новосибирске и в Томской области, на родине бренда. В Новосибирске «ТДСК» строит жилой комплекс «Аквамарин» — образец очень эффектного освоения темы «архитектурный ансамбль у воды». И стильно, и рационально по цене. У «ТДСК» хорошая, разнообразная линейка квартир — и готовые, и под самоотделку. Вариативность вообще очень важна сейчас, поскольку и объемы сберегаемых капиталов у людей различны, и приоритеты. Потому разнообразие портфеля – хорошая наработка, весомый аргумент. И, наконец, третий критерий — оценить, какой баланс у застройщиков между количеством проданных квартир и полученным на строительство кредитом. Обычные пользователи интернета до этой информации не докопаются. Поэтому наша рекомендация — работать с надежными риэлтерским компаниями. С теми, кто умеет собирать и анализировать информацию, умеет анализировать выписки из Росреестра и Роскадастра. В общем, покупать нужно с профессионалами.

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Фото предоставлено ООО «Метр»