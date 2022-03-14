В Новосибирской области продолжают ослаблять режим ковидных ограничений

В ближайшее время региональное правительство рассмотрит возможность снятия ещё ряда коронавирусных ограничений. Как сообщил на оперативном совещании первый вице-губернатор Юрий Петухов, с 18 марта QR-коды, скорее всего, не будут требовать при посещении учреждений культуры (театров, кинотеатров, выставок, цирков), а также при заселении на базы отдыха, санаторно- курортные организации.

С 1 апреля предполагается «раскодировать» посетителей спортивных мероприятий, за исключением иногородних, с которых будут продолжать спрашивать QR-код или результаты ПЦР-тестов.

По информации областного Минздрава и регионального управления Роспотребнадзора, в области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. Коэффициенты распространения и темпов прироста за минувшую неделю составили менее единицы. Количество заболеваний за минувшие сутки составило 690 случаев, госпитализированы 29 человек. Основной объем заболеваемости по-прежнему приходится на областной центр.

Напомним, с 1 марта в регионе разрешен допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, ателье осуществляется без предъявления действующего QR-кода. С 6 марта не требуется предъявлять QR-коды при посещении объектов общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров. С 15 марта власти разрешили возобновить деятельность по проведению всех официальных спортивных мероприятий на территории Новосибирской области.