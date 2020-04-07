Декларационная кампания продлена на три месяца

Декларационную кампанию продлили на три месяца. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию), — говорится в сообщении.

Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля.

— УФНС России по Новосибирской области напоминает: представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников, — уточнили в ведомстве.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.

Отмечается, что предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.

УФНС России по Новосибирской области обращает внимание жителей региона, что Дни открытых дверей, которые традиционно проводились в преддверии окончания Декларационной кампании, в этом году отменены.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области