Бьюти-бизнес добивается разрешения на работу

Коллегиальное сообщество новосибирских косметологов, визажистов и парикмахеров проявило сплоченность в отстаивании своего права на разумно осторожную работу в условиях экстренных мер. Межрегиональная общественная организация «Союз профессионалов индустрии красоты Сибири» сформировала петицию, адресованную правительству и губернатору Новосибирской области. В документе, состоящем из пяти пунктов, предлагается разрешить салонам и парикмахерским работу по особому регламенту, а так же запрашиваются целевые субсидии на пополнение фонда оплаты труда на период ограничения работы предприятий, арендно-налоговые каникулы и признание нынешней ситуации форс-мажором. Различию между отсрочкой и отменой выплаты налогов представители бьюти-бизнеса придают принципиальное значение.

— По окончанию отсрочки предприниматели обязаны будут выплачивать сумму скопившихся обязательных платежей единовременно с текущими платежами, что фактически неосуществимо, — аргументирует Ия Клестова, президент Союза профессионалов индустрии красоты, директор Международной академии парикмахерского искусства и эстетики «San Valero». — При этом за невыплату заработной платы и обязательных платежей бизнесу грозит уголовное преследование. В ныне предложенных мерах поддержки речь идет только об отсрочке и накоплении дальнейших долгов, а не об отмене платежей!

На сегодняшний день петиция насчитывает 600 подписей.

Рабочий регламент, который запрашивают бьюти-операторы, выглядит в петиции так: не больше 5 человек в салоне одновременно, работа по предварительной записи, с соблюдением мер повышенной безопасности. Впрочем, сами участники рынка подчеркивают, что сама сущность их работы и так объективно соответствует регламенту.

— У нас, в принципе, не массовая структура бизнеса, — рассуждает Галина Шеломенцева, основатель и владелец салона красоты «Багира», член общественного совета при минпромторге Новосибирской области. — То есть у нас нет больших клиентопотоков, которые представляли бы опасность, с точки зрения эпидемиологии. Десять человек — это типичный «аншлаг» в большом салоне. И эти десять человек практически никогда не находятся в едином контактном поле. Они все — по разным кабинетам. И мы всегда работаем по записи. Она разложена на три недели, накануне мы звоним клиентке, и она приходит. «Левых» людей в цепочке нет. В этом бизнесе очень велика составляющая лояльности, потому о своих клиентах мы знаем практически все, что могло бы касаться вирусной проблематики: кто куда ездил, кто откуда вернулся. Знаем, кто прилетел из-за границы и сидит на карантине — мы их не обслуживаем. Нам нет смысла принимать человека с сомнительным иммунным статусом — мы же себе самим не враги, у всех сотрудников семьи и дети. Так что тезис о том, что «салоны погонятся за рублем и будут обслуживать всех без разбора» — критики не выдерживает. Потому что этот бизнес как раз «разборчивый». Тут санитарная безопасность значит очень много!

Как подчеркнула Галина Шеломенцева, крупные салоны и бьюти-центры, работающие в Новосибирске, соблюдают все меры безопасности, имеют медицинские лицензии и находятся под постоянным контролем Роспотребнадзора.

Архетип салона, допущенного к работе, в принципе, прост: иметь сухожаровые шкафы для обработки инструментов, полный набор дезинфицирующих жидкостей, одноразовые контактные аксессуары (перчатки, салфетки).

— Впрочем, те же сухожаровые шкафы (суховоздушные стерилизаторы) очень различаются по эффективности, — уточняет Галина Шеломенцева. — Например, мы себе покупаем шкафы за 20-25 тысяч рублей, но есть и вариации за 2500. Вот их я оценивать, честно говоря, не берусь. Там ведь даже таймера нет. Поэтому технический уровень важен. И у ответственных операторов он и раньше, до всякой пандемии, был высок. Так, оборудование для санобработки и одноразовые материалы мы покупаем у компаний, обслуживающих стоматологию. То есть эта матчасть у нас медицинского уровня, такая же как у стоматологических клиник. В общем, наша отрасль на стыке с медициной, и у нас все серьезно — нас «воспитала» еще проблема ВИЧ и гепатита. Если у тебя есть определенный набор, предписанный Росэпиднадзором, то ты, по идее, можешь спокойно работать.

Ориентиром для себя косметологи, визажисты и парикмахеры видят нынешнюю московскую практику. Но с оговорками. Они более осторожны, нежели их московские коллеги.

— В Москве бьюти-индустрия уже добилась от властей разрешения на возвращение к работе, — констатирует Галина Шеломенцева. — Правда, там уровень либерализма несколько пугающий. Я о разрешительном уточнении «…а также обслуживание на дому». Вот это нонсенс, и опаснейший! Никаких домашних обслуживаний! Во-первых, санитарный статус домашних помещений у всех разный. Во-вторых, различен иммунный тонус таких клиентов. Допустим, мастер пришел к одной даме на карантине, потом к другой, потом к третьей. И потащил с собой эту инфекцию по цепочке. С практически непредсказуемым горизонтом последствий.

Ия Клестова считает, что странная снисходительность к надомникам является не только медицинской «миной», но и таит риск для кадрового тонуса отрасли:

— На сегодняшний день наблюдается переориентация специалистов в нашей сфере на обработку частных заказов на дому у клиента с полным несоблюдением технологических и санитарных норм, что в конечном итоге приведет к полному расформированию кадровых резервов на предприятиях индустрии красоты, а также еще более усугубит санитарную ситуацию, чем работа салонов, в которых приняты все меры по обеспечению повышенных эпидемиологических норм, предписанных Роспотребнадзором.

Сейчас в Москве над продвижением аналогичной петиции бьются российские рестораторы. А сибирское HORECA-сообщество ждет координационное письмо из центра — от Российской федерации рестораторов и отельеров. За сегодняшний день рестораторскую петицию подписали еще три региона, движение приняло общероссийский размах.

Совещание по бьюти-индустрии в областном минпромторге намечено на среду.

— Не знаю, с какого конкретно числа разрешат, но, думаю, что разрешат, — резюмирует Галина Шеломенцева. — Тем более что московский прецедент уже есть. Но, повторю, я бы не советовала воспроизводить его буквально в части надомников.

Фото: баз- pixabay.com, автор- Norexy_art, др- из Facebook