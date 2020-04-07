Работающие новосибирцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения каких-либо документов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, меры приняты для обеспечения людям пожилого возраста возможности остаться в режиме самоизоляции. Чтобы сохранить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих старше 65.

Отмечается, что оплата больничного листа придет напрямую из средств Фонда социального страхования. Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

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