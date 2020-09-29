HTML5-баннеры: методы разработки

Из-за широких возможностей анимации популярность набрали флеш-баннеры, но сегодня они все чаще уступают место баннерам на HTML5.
Анимированные баннеры, созданные на HTML5, такие же гибкие, как и сама HTML-разметка, благодаря чему изначально адаптированы под все браузеры, мобильные приложения и устройства.
Использование данной технологии дает важные преимущества:
Крупные игроки мирового рынка, включая Apple, Amazon, Mozilla, постепенно отказываются от флеш-технологий. Google уже отключил поддержку флеш-анимации в своем браузере Chrome, а также полностью перешел на HTML5-баннеры в сервисах поисковой рекламы.
Баннер HTML5 представляет собой отдельно созданную страницу. На сайт рекламное объявление встраивается как плавающее окно через тег «iframe». Для разработки баннера можно использовать разные методы.
CSS3 и JavaScript
Полная свобода творчества — можно использовать любые стили и скрипты, разные приемы анимации, создавать любой контент, вплоть до игр.
Но это задача для профессионала, владеющего специфическими навыками верстки. Кроме того, разработка баннера средствами CSS3 и JavaScript занимает много времени.
Adobe Edge Animate
Специализированная программа проста в использовании — для создания анимированного контента не требуется знать HTML5, CSS3 и JavaScript. Чтобы освоить Edge Animate, можно воспользоваться многочисленными видеоуроками и руководствами в Сети.
Основные достоинства:
К недостаткам относят отсутствие русифицированной версии. Также следует учесть, что проект Adobe Edge Animate был остановлен в 2015 году, обновлений нет и не будет. Программу можно найти в архиве Creative Cloud.
Adobe Animate CC
Из-за массовых отказов от использования технологии Flash, разработчики Adobe Flash Professional доработали свою программу и переименовали ее в Animate CC. Интерфейс практически тот же, но возможности уже иные.
Основные достоинства Animate CC:
У Animate CC есть два существенных недостатка:
Google Web Designer
Бесплатный редактор от Google придуман для создания HTML5-баннеров, причем программа изначально ориентирована на AdWords — в нее встроены шаблоны рекламных блоков соответствующих размеров.
Google Web Designer порадует пользователя:
К недостаткам относят довольно узкие возможности программы — практически все выполняется по шаблонам, оригинальную анимацию с помощью Google Web Designer не создать. Кроме того, пока не хватает полноценных обучающих программ.
Анимированные рекламные объявления можно создавать и иными способами, благо есть другие программы и сервисы, но вышеперечисленные методы доказали свою эффективность. Созданные с их помощью HTML-баннеры соответствуют техническим требованиям и стандартам востребованных рекламных площадок.
Адаптивным называют баннер, который вписывается в заранее определенные размеры блока (они соответствуют размерам рекламного места на площадке или подбираются пользователем самостоятельно).
При изменении ориентации экрана смартфона или планшета, на мониторах ПК и экранах ноутбуков с разным разрешением баннеры с адаптивным дизайном смотрятся одинаково эффектно. В стандартном варианте отзывчивый баннер имеет фиксированную высоту, а ширина автоматически подгоняется под размеры страницы. По сути, такой баннер представляет собой резиновую HTML5-страницу с использованием CSS3.
Программа Google Web Designer позволяет создать гибкий макет, в котором компоновка элементов баннера меняется при изменении ширины окна.
В начале работы программа Google Web Designer предлагает создать новый файл или открыть уже существующий. В первом случае далее требуется указать название и месторасположение нового файла, а затем ниже установить флажок «Адаптивный макет». Если открыт уже существующий документ, необходимо найти панель «Адаптивные» и поставить соответствующий флажок там.
Обратите внимание: создание адаптивного макета доступно не для всех типов файлов.
Ширину и высоту адаптивного баннера задают на уровне 100% — в этом случае HTML5-документ будет занимать все отведенное для него место на странице сайта.
Положение и размер компонентов баннера в гибком макете также задают в процентах, а не в пикселях — в этом случае компоновка и размеры элементов автоматически подгоняются под размеры родительского контейнера при их изменении.
Сделать все необходимое поможет функция «Резиновый макет», которая входит в состав инструментов выравнивания и распределения.
Функционал Google Web Designer позволяет обеспечить гибкое отображение визуального контента баннера в зависимости от размеров областей просмотра и их ориентации. К примеру, информация на мониторе может отображаться в два столбца, а на экране смартфона — в один.
Чтобы задать изменение (переопределение) стиля, следует на панели «Адаптивные»:
Данные инструменты позволяют добавлять или удалять компоненты баннера, менять положение, видимость, анимацию элементов в зависимости от размеров области просмотра.
После того, как документ создан и заданы размеры баннера, порядок действий следующий:
Фото: pixabay.com, автор- geralt
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