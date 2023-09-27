Делегация АО «РЭС» принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда

С 26 по 29 сентября в Сочи проходит VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), организатором которой выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Вопросы охраны труда и производственной безопасности всегда были ключевыми в деятельности предприятий энергетической отрасли. Самое пристальное внимание данному направлению уделяется и в АО «РЭС» — системообразующем электросетевом предприятии энергосистемы Новосибирской области. В компании поддерживают высокий уровень организации работы в области охраны труда и промышленной безопасности, а профильные специалисты регулярно принимают участие в специализированных мероприятиях и различных профессиональных конкурсах, в которых стабильно занимают призовые места.

В рамках деловой программы ВНОТ специалисты компании, курирующие вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, приняли участие в конференциях, стратегических сессиях, круглых столах, мастер-классах, а также прикладных играх. Кроме того, новосибирские энергетики посетили специализированную выставку, где смогли ознакомиться с современными решениями в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний, а также различными цифровыми сервисами и программами переобучения.

В целом на Всероссийской неделе охраны труда в рамках деловой программы запланировано более 150 мероприятий, в которых примут участие свыше 7000 специалистов отечественных и зарубежных компаний.

Ежегодное участие специалистов АО «РЭС» в подобных мероприятиях позволяет внедрять на предприятии передовой опыт по созданию безопасных условий труда, расширять профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также совершенствовать работу по улучшению условий и охраны труда на энергообъектах сетевой организации.