Как открыть и развивать магазин «у дома» научат новосибирских предпринимателей

Особенностью программы станет большое количество экскурсий в действующие сети магазинов такого формата.

Программа будет актуальна для тех, кто уже работает в розничном бизнесе, так и для тех, кто только планирует открыть магазин у дома.

Участие в обучающей программе бесплатно. Необходимо только зарегистрироваться на сайте.

Программа занятий насыщенная и включает в себя следующие блоки:

— Семинар «Тренды покупательского поведения и развитие каналов торговли в России на 2023-2024 годы»;

— Экспертная сессия профессионалов сферы ритейла по вопросам автоматизации и оптимизации магазинов, управлению ассортиментом, маркетинговой политике, бизнес-модели и др.;

— Семинар «Стабильный и надежный бизнес в продовольственном ритейле» с презентацией франшиз, решений и коллабораций;

— Семинар по теме налогового и финансового учета. Раскроем нюансы учета движения денежных средств; внутренний финансовый контроль сотрудников; обзор систем налогообложения; работа с Единым налоговым счетом; вопросы по применению ККТ;

— «Эффективное взаимодействие розницы с банком: от регистрации компании до проверки потенциальных сотрудников»;

— «Юридические аспекты розничной торговли»;

— «Рабочие инструменты привлечения, вовлечения и удержания персонала», «Оформление сотрудников, материальная ответственность».

Так же участники имеют возможность получить индивидуальную консультацию по вопросам бухгалтерского, налогового, финансового учета.

В рамках программы, состоятся экскурсии в магазины у дома, которые проведут собственники и/или руководители магазинов: «Фасоль», «Фермер Центр», «Калина-Малина», «Свой».

Участников программы ждет знакомство друг с другом – нетворкинг и «Стена контактов», выставка местных производителей.

Все участники, прошедшие обучение, получат сертификат участника.

Открытие программы и первые занятия состоятся 28 сентября, с 9:00, в большом зале центра «Мой бизнес» (ул. Сибревкома, д.9).

Автор и модератор программы – Кошелева Наталия Александровна, Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Эксперты программы: