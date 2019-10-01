Делегация Республики Узбекистан заинтересовалась медицинским туризмом в Новосибирскую область

Широкий круг вопросов развития сотрудничества между регионами двух государств первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов обсудил с заместителем Хокима Ташкентской области Республики Узбекистан Джамшидом Абдусаламовым, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что узбекскую сторону заинтересовали возможности медицинского туризма в Новосибирскую область, подготовка кадров на базе учреждений образования нашего региона, а также организация прямых поставок узбекских товаров в наш регион.

Стороны также обсудили возможную тематику соглашений между Новосибирской и Ташкентской областями для подписания на предстоящем форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области