На НЗКХ протестируют установку для демеркуризации грунтов

В конце ноября в Новосибирске пройдут общественные слушания по созданию технической и конструкторской документации для изготовления модульной установки по демеркуризации грунтов и металлических конструкций (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду). Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте мэрии Новосибирска. Заказчиком работ выступает ООО «Реафарм» (Москва), исполнителем — компания ООО «Агротехнологии-проект» (Барнаул).

— Мы проектируем модульную установку с нуля для выделения ртути из грунтов и металлоконструкций. Ее аналогов в России еще нет, — сообщил директор ООО «Агротехнологии-проект» Дмитрий Долгих.

По его словам, в случае получения одобрения на общественных слушаниях, а также заключения государственной экологической экспертизы, разработка будет запущена в производство. Первая модульная установка будет размещена на ПАО НЗХК для демеркуризации грунтов на территории предприятия. Возможно, это произойдет уже в ноябре. После выполнения поставленной задачи заказчик сможет перемещать ее на объекты по всей России. Не исключено, что это будут другие площадки госкорпорации Росатом. Объем инвестиций в проект собеседник InfoPro54 не озвучил, отметив, что это коммерческая информация. Производством установки займется ООО «Гранотек» (Новосибирск).

ООО «Реафарм» работает на рынке 25 лет. Проводит работы по разработке технологий, оборудования для дезактивации радиационно и химически загрязненных объектов, говорится на сайте компании.

В конце августа в мэрии Новосибирска проходили общественные слушания по обоснованию лицензии НЗХК на осуществление деятельности в области использования атомной энергии: эксплуатации ядерной установки и обращение с радиоактивными отходами.

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