Новосибирская область получит 1 миллиард рублей на достройку четырех проблемных объектов

По решению Наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков будут восстановлены права более 900 дольщиков Новосибирской области, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики – «ОбьСтрой» и «Неоград-Инвест», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, Наблюдательный совет ППК «Фонд» одобрил софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков четырех проблемных объектов в регионе. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено более 289,5 млн рублей, еще более 1 млрд рублей поступит из федерального бюджета.

— Принятие Наблюдательным советом такого решения – важнейший шаг в дальнейшем решении проблемы обманутых дольщиков в регионе. Это позволит начать работы по достройке четырех наиболее проблемных объектов региона – домов 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский, и дома в г. Обь на ул. Калинина, 20. Ввод данных объектов в эксплуатацию планируется в 2021 году, — сообщил Иван Шмидт. — Одобрение федерального финансирования – это также сигнал Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области для передачи объектов от ЖСК, после чего будут заключены персональные соглашения по этим домам.

В региональном правительстве напомнили, что 20 марта 2020 года между правительством Новосибирской области и ППК «Фонд» подписано соглашение по завершению строительства проблемных объектов. Реализация мероприятий по данным объектам восстановит права более 900 граждан.

Кроме того, правительством Новосибирской области направлено ходатайство в адрес генерального директора ППК «Фонд» о рассмотрении возможности принятия приоритетного решения с учетом дополнительных трех объектов, достройка которых может быть начата в 2020 году, а ввод в эксплуатацию возможен в 2021 году. Это позволит запустить механизмы ППК «Фонд» еще по трем домам и дополнительно восстановить права более 550 граждан.

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