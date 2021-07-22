Дело бывшего главы муниципалитета дойдет до суда

Следственный комитет по городу Обь завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Станционного сельсовета Новосибирского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

— В мае 2020 года 35-летний обвиняемый, являясь главой администрации Станционного сельсовета, превышая свои должностные полномочия, заключил договор подряда с одним из муниципальных унитарных предприятий. Предметом договора явились работы по спилу деревьев, однако объективной необходимости выполнения этих работ не имелось, говорится в сообщении. — Был подписан акт приема выполненных работ и оплачен в размере 137 500 рублей за счет бюджетных средств Станционного сельсовета.

При этом работы выполнены не были, спил деревьев не производился.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в ближайшее время поступит в суд.