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Чистая прибыль банка «Открытие» в первом полугодии 2021 года по РСБУ выросла до 53,5 млрд рублей

  • 22/07/2021, 16:20
По итогам 6 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 53,5 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 23,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Новости компанийС начала 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 192 млрд рублей (+7,4%) до 2,8 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов в первом полугодии увеличился на 216 млрд рублей (+12,8%) до 1,9 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 59% на 1 июля 2021 года (52% на 1 июля 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 147 млрд рублей (+12,4%) до 1,3 трлн рублей. Объем выданных за 6 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 671 млрд рублей, что на 37% выше, чем за годом ранее.

Рост кредитного портфеля физических лиц составил 69 млрд рублей (+13,9%) до 564 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 166 млрд рублей розничных кредитов, что на 53% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов за 6 месяцев 2021 года увеличились на 94 млрд рублей (+4,9%) до 2,0 трлн рублей за счет роста средств юридических лиц на 97 млрд рублей (+10,3%) до 1 038 млрд рублей. Остатки средств на счетах физических лиц по итогам отчетного периода относительно стабильны и составляют 968 млрд рублей (-0,3%). По состоянию на 1 июля 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 52% (39% на 1 января 2021 и 35% на 1 июля 2020 года).

Чистая прибыль банка по итогам 6 месяцев 2021 года составила 53,5 млрд рублей, что на 29,7 млрд рублей превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за первое полугодие 2021 года составили 56,3 млрд рублей по сравнению с 37,9 млрд рублей годом ранее (+49%). Динамика обусловлена в первую очередь ростом чистого процентного дохода за счет увеличения объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 92,5 млрд рублей, что на 44% выше результата за аналогичный период прошлого года (64,3 млрд рублей).

Операционные расходы за 6 месяцев 2021 года составили 33,7 млрд рублей, что выше показателя прошлого года на 2% и существенно ниже темпов годовой инфляции (6,5%).

Регуляторный капитал банка по итогам первого полугодия 2021 года составил 361,4 млрд рублей.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 июля 2021 года Н1.0 составил 14,15% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,97% на 1 января 2021 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 113,2% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 124,7% при пороговом значении 50%.

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы бизнес банки Банк Открытие


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