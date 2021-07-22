Рекордное количество посылок с контрафактными товарами поступило из Китая в Новосибирск

В нарушение законодательства, россияне продолжают заказывать в иностранных интернет-магазинах подделки под известные мировые бренды.

Аксессуары для автомобилей (чехлы и эмблемы) с логотипами известных мировых автоконцернов, обладающие признаками контрафактности, обнаружили инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста в 17 посылках, прибывших в Россию из Китая, сообщает пресс-служба ведомства. Посылки прибыли в один день и были адресованы жителям различных городов.

Правообладатели, в ответ на запрос таможенников, подозрения подтвердили. Задержанные товары оказались откровенной подделкой и были далеки от стандартов качества, установленных производителями брендов. Все посылки с контрафактными товарами возвращены отправителям в Китай.

Как пояснил начальник Новосибирского почтового таможенного поста Геннадий Шахов, наибольшее количество таких задержаний происходит, как правило, в дни распродаж на различных китайских интернет-площадках. Люди, не задумываясь, покупают по низкой цене товары якобы известных брендов. На самом деле эти изделия являются контрафактными и их перемещение через границу запрещено.