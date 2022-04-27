Дело экс-директора управления капстроительства области передано в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора регионального государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Владимира Мурзина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следователей регионального СКР, руководитель учреждения пообещал представителю строительной организации ООО «Инвестстрой» обеспечить победу на аукционе и заключение контракта на строительство здания детского сада в селе Марусино.

— В период с октября 2018 года по октябрь 2020 года обвиняемый передал фирме исчерпывающую информацию о параметрах будущего объекта и документацию, организовал проведение аукциона с нарушениями и заниженной стоимостью работ, а также способствовал началу проведения строительных работ еще до заключения контракта. В результате неправомерных действий директора учреждения с заинтересованным единственным участником торгов был заключен государственный контракт, — подчеркивают в прокуратуре.

Впоследствии подрядчик выполнил работы вопреки требованиям нормативной и проектной документации, что не позволило до настоящего времени ввести в эксплуатацию здание детского сада и повлекло односторонний отказ учреждения от заключенного контракта. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура приняла комплекс мер реагирования в отношении подрядной организации, учреждения и ответственных чиновников — внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях. О ситуации проинформирован губернатор Новосибирской области. В настоящее время готовность объекта составляет 90 %, завершение строительства и находится в прокуратуре на контроле.

Напомним, дело в отношении Владимира Мурзина было возбуждено весной 2021 года. Сумма финансирования на аукционе составляла 145 млн рублей. В Управлении капитального строительства прошли допросы и обыски, изъята документация. За несколько дней до этого Мурзин выступал с докладом на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента и сообщал, что в регионе насчитывается 260 незавершенных объектов общей стоимостью 18 млрд руб. Депутат Вячеслав Илюхин заявлял, что УКС выдало подрядным организациям авансов, непредусмотренных условиями госконтрактов, на 353 млн руб. В итоге депутаты предложили проверить работу Управления капитального строительства.