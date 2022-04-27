Форма заявлений на выплату для детей от 8 до 17 лет открыта на Госуслугах досрочно

— С 26 апреля на портале Госуслуги можно заполнить заявление на ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. Ранняя подача заявления не меняет сроков рассмотрения обращения, но дает возможность родителям заполнить заявление в комфортные сроки, не меняя планов на майские праздники. Все заявления, которые родители заполнят в период с 26 по 30 апреля, будут приняты к рассмотрению Пенсионным фондом в общем порядке — то есть, с 1 мая, — цитирует сообщение пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Интерфакс.

Решение открыть форму для заполнения чуть раньше — 26 апреля, а не 1 мая, принято «для удобства родителей по поручению председателя правительства», заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

В пресс-службе Минтруда добавили, что срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней, но, если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личном кабинете на портале Госуслуг.

Пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые получат выплаты в мае, оно будет выплачено сразу за два месяца — за апрель и за май. Семьям, которые получат выплаты в июне, поступят средства за три месяца — апрель, май и июнь. При этом, если семья обратится за выплатой до 1 октября, пособие ей будет назначено с 1 апреля, но не раньше, чем ребенку исполнилось восемь лет, пояснил Котяков.

О введении новой меры поддержки на детей от 8 до 17 лет 8 марта сообщил президент РФ Владимир Путин. Пособие рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход — меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины для его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. Ожидается, что новое пособие получат семьи, в которых воспитывается порядка 5 млн детей.