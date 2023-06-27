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Дело Новосибирского блогера рассмотрит комиссия присяжных

  • 27/06/2023, 13:58
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Дело Новосибирского блогера рассмотрит комиссия присяжных
После двукратного обжалования приговора о его невиновности.

Ленинским районным судом сформирована коллегия присяжных, которая будет рассматривать дело новосибирского блогера Анатолия Гомзякова. До этого суд первой инстанции дважды выносил оправдательные приговоры, однако апелляция их обжаловала. Об этом сообщают в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, что, по версии обвинения, Гомзяков убил своего знакомого после совместного распития спиртных напитков. Дело происходило в микрорайоне «Ясный берег» Ленинского района Новосибирска.

 Возникла ссора, один из них (Участников пьянки.  Ред.), используя в качестве оружия предмет, обладающий колюще-режущими свойствами, умышленно нанес им другому не менее одного удара,  передавала версию следствия прокуратура области в октябре прошлого года по факту утверждения обвинительного заключения.  После чего, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на убийство, обвиняемый переместил потерпевшего на балкон этой квартиры и перекинул его через ограждение, сбросив на землю. От полученных травм мужчина скончался.

Защита блогера со своей строны обращала внимание на ряд принципиальных нестыковок в обвинительном заключении. В частности, как отмечали сторонники обвиняемого, не были проведены те самые экспертизы, о которых говорится в заключении.

Ранее редакция сообщала об оправдательном приговоре по ещё одному делу об убийстве в Новосибирской области.

Фото: Управление Судебного департамента по Новосибирской области

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд коллегия присяжных дло об убийстве Анатолий Гомзяков


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