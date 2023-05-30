Резонансное дело об убийстве у магазина в Ложке завершено — подсудимый полностью оправдан

Сегодня в Новосибирском районном суде был вынесен оправдательный приговор Валентину Д., который застрелил мужчину из ружья Сайга. Основанием для приговора стал вердикт присяжных заседателей, которые оправдали обвиняемого.

– Сам вердикт был вчера, он был принят присяжными единогласно, там до голосования не дошло. Присяжные признали его невиновным полностью по обоим преступлениям. Что сторона защиты и пыталась доказать в суде. Такой приговор может был пересмотрен только по процессуальным показаниям, а не по фактическим, – сообщил Infopro54 адвокат подсудимого Денис Садовский.

Напомним, убийство произошло в поселке для многодетных «Семейная сказка» (Ложок) 25 ноября 2021 года двое нетрезвых покупателей пришли в магазин, который принадлежал отцу обвиняемого. Владелец магазина отказался продавать спиртное после десяти часов вечера. Возник конфликт, который завершился стрельбой. Покупатель скончался на месте.

– Этот магазин принадлежал его отцу-инвалиду. В тот вечер магазин, который расположен на первом этаже частного дома, пришли люди. Они почувствовали, что кто-то ломится в их дверь. Места глухие, он вышел с карабином. И дальше произошло, что произошло, – пояснил Садовский.

Сына владельца магазина сначала обвинили в превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ), но затем ему предъявили более «тяжелую» статью — ч.1. ст. 105 УК РФ (убийство), а также ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, либо совершенное группой лиц).

– Он физик-ядерщик, работает в институте ядерной физики. Почти два года борьбы за справедливость отнимало у него достаточно много нервов, времени, – добавил адвокат.

Обвиняемый предпочел, чтобы его судили коллегией присяжных. Адвокат тоже настаивал на самообороне мужчины.

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