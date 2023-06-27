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Выставка достижений новосибирского хозяйства вызвала ажиотажный интерес у предприятий города

  • 27/06/2023, 13:57
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Выставка достижений новосибирского хозяйства вызвала ажиотажный интерес у предприятий города
Она станет традиционной.

Выставка достижений новосибирского хозяйства (ВДНХ) «Люди дела», которая прошла в один из дней празднования 130-летия Новосибирска вызвала ажиотажный спрос у предприятий города. Об этом сообщил глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин на аппаратном совещании в мэрии.

— После ковидных ограничений, мы получили ажиотажный спрос на участие. От легкой промышленности участвовали более 35 предприятий, от промышленных — 20 участников. Отдельно стояла выставка по МЧС и сельхозоборудование, которое производится в городе Новосибирске для села, — отметил он.

Горожане могли увидеть дефиле-показы одежды от местных производителей, выступление специальной строительной и дорожной техники «Шоу экскаваторов», программу с демонстрацией силовых достижений от спортивно-патриотического богатырского движения, а также принять участие в различных мастер-классах.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать ВДНХ традиционной.

Ранее редакция рассказывала, что концепцию параллельных площадок в Новосибирске будут развивать на следующих праздничных мероприятиях.

Фото с официального телеграм-канала ДИПРИП мэрии города Новосибирска

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : выставка достижений ВДНХ


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