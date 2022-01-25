Дело о нелегальной перевозке крупной партии спирта поступило в суд

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Ахсартага Дзуцева в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171.3 УК РФ (незаконная перевозка спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере).

Органами предварительного расследования Дзуцев А.Н. обвиняется в том, в 2020 году обратился к ранее незнакомому лицу и за денежное вознаграждение попросил осуществить перевозку спиртосодержащей продукции, на что последний ответил согласием, не подозревая о преступных намерениях Дзуцева А.Н. После чего на автомобиле осуществил перевозку спиртосодержащей продукции из станции Преградное Карачаево-Черкесской Республики в город Новосибирска общим объемом 25 004,5 литров без соответствующей лицензии, говорится на сайте суда.

Спиртосодержащая продукция была изъята сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Ее стоимость составила 1 021 433,825 рублей.