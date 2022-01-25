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Дело о нелегальной перевозке крупной партии спирта поступило в суд

  • 25/01/2022, 11:01
новости Новосибирска
Предприниматель пытался ввести в Новосибирскую область более 25 тыс литров спиртосодержащей продукции.

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Ахсартага Дзуцева в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч.2 ст. 171.3 УК РФ (незаконная перевозка спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере).

Органами предварительного расследования Дзуцев А.Н. обвиняется в том, в 2020 году обратился к ранее незнакомому лицу и за денежное вознаграждение попросил осуществить перевозку спиртосодержащей продукции, на что последний ответил согласием, не подозревая о преступных намерениях Дзуцева А.Н. После чего на автомобиле осуществил перевозку спиртосодержащей продукции из станции Преградное Карачаево-Черкесской Республики в город Новосибирска общим объемом 25 004,5 литров без соответствующей лицензии, говорится на сайте суда.

Спиртосодержащая продукция была изъята  сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Ее стоимость составила  1 021 433,825 рублей.

Фото pixabay.com — habelfrank

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : ФСБ суд мошенничество бизнес алкоголь


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