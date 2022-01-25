Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

Председатель СО РАН Валентин Пармон прокомментировал инициативу создания единого супервычислительного центра на базе Новосибирского государственного университета. Напомним, на минувшей неделе стало известно, что руководство Новосибирской области, СО РАН и НГУ обратились к министру образования и науки РФ с просьбой реорганизовать три института СО РАН (ИСИ СО РАН, ФИЦ ИВТ, ИВМиМГ CO PAH.) и присоединить их к новосибирскому госуниверситету. Одна из причин присоединения — реализация проекта по созданию суперкомпьютера. В рамках консолидации университету также планируется передать комплекс зданий на Лаврентьева, 6.

— Информация в целом достоверная, но не полная. В частности, ни в одном сообщении не указано, что под обращением стояли не три, а восемь подписей — еще от директоров пяти крупнейших институтов новосибирского Академгородка, кровно заинтересованных в создании единого мощного узла сбора, обработки, хранения и использования данных. Это ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН», Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН и Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, — приводит слова Валентина Пармона «Наука в Сибири».

— Для развития Академгородка и Сибирского отделения в целом нам требуется центр супервычислений мощностью от 10, а лучше от 15 петафлопс. На сегодня имеется три узла, каждый мощностью ниже средней, рассредоточенных по нескольким точкам: НГУ, а также совсем небольшому Институту систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН, Институту вычислительной математики и математической геофизики СО РАН и ФИЦ «Институт вычислительных технологий». Последний находится в состоянии глубокого коллапса после лихорадивших его административных пертурбаций и конфликтов, сегодня там даже нет ученого совета. Предыдущие два отнесены Минобром ко второй категории и не могут рассчитывать на дополнительное, развивающее финансирование, — напоминает председатель СО РАН.

По его словам, объединение операторов вычислительных мощностей Новосибирского научного центра — действие сложное, но абсолютно необходимое.

Он также отмечает, что в регионе начато строительство синхротрона СКИФ, сдвигаются с точки старта некоторые другие проекты программы развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»). В такой ситуации необходима консолидация и умощнение вычислительных мощностей: не только «железа», но и технического персонала, инфраструктуры, научной составляющей (computer science).

— Порознь ничего серьезного не получится, и главная причина этого указана выше: не будет предпосылок для ресурсного обеспечения. А речь идет об инвестировании, по разным оценкам, от 6 до 10 миллиардов рублей, — говорит Валентин Пармон. — Если же рассматривать вариант со слиянием ресурсов и компетенций в проекте СКЦ «Лаврентьев» на базе НГУ, то Минобрнауки уже сегодня дает принципиальное согласие на поддержку проекта в такой конфигурации (естественно, при неукоснительном выполнении всех положенных при реорганизации регламентов и процедур).

— Затем мы хотели бы действовать в строгом соответствии с регламентами о реорганизации государственных научных учреждений. То есть поэтапно и коллегиально, при участии ученых советов всех уровней, профильного отделения и руководства РАН, коллективов институтов. Поэтому силового решения не будет. Тем более не вижу причин опасаться каких-либо сокращений: напротив, сегодня налицо дефицит кадров, особенно инженерно-технических, — поясняет Валентин Пармон. — Наши вычислительные институты держат в университете кафедры, которые готовят таких специалистов, но их всё равно не хватает. Еще более преждевременны предположения о передаче в НГУ каких-либо зданий и помещений. Конечно, центр супервычислений требует некоторой локализации, но и в НГУ, и в комплексе зданий ранее единого Вычислительного центра на проспекте Лаврентьева есть пространства для установки новых серверов и другого оборудования, для размещения специалистов.

Первым шагом в этой реорганизации, по его словам, планируется. Это прерогатива наблюдательного совета и ректората университета.