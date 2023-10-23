Дело о смерти ребенка в больнице под Новосибирском закрыли во второй раз

Напомним, в минувшем году у 12-летней девочки резко поднялась температура и заболела голова. Ее встревоженные родители вызвали скорую.

— Врач сказала: «Это обычное ОРВИ, вы завтра уже заберете ребенка домой». Я настояла, чтобы дочку госпитализировали – надеялась, что под наблюдением врачей с ней все будет в порядке, — поделилась Вера, мама девочки, в беседе с КП-Новосибирск.

Спустя несколько часов ребенок впал в кому, а через 12 дней школьница умерла.

Гистологическое исследование показало, что у Ангелины был серозный менингит.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Но оно было закрыто, так как вины медиков в смерти ребенка нет.

Однако Вера указала на то, что были исправлены данные в листе сестринского заполнения — давление, пульс, температура, частота дыхательных движений, данные о работе почек, и дело возобновили.

После этого нарушения со стороны врачей, приведших к смерти девочки, специалисты снова не обнаружили, и дело было закрыто повторно.

В настоящее время Вера всеми силами добивается, чтобы расследование провели заново.