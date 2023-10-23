Как бороться с двойками по ГИА — определились в Минобразовании Новосибирской области

В Министерстве образования Новосибирской области проанализировали и назвали первые итоги экзаменационной кампании 2023 года. По словам министра Марии Жафяровой, выявлены следующие тренды:

Выросло количество участников ЕГЭ, сдающих по выбору такие предметы, как математика профильного уровня, информатика и ИКТ, биология, история и обществознание.

Повысился средний бал ЕГЭ (На базовом фото. — Ред.) по информатике и ИКТ, биологии, географии и литературе.

Доля участников ЕГЭ, которые сдали предмет на высоком уровне, увеличилась по русскому языку, химии, биологии, географии, обществознанию и литературе.

В течение 3 лет наблюдается увеличение доли участников ЕГЭ, которые преодолевают минимальный порог по физике, химии, литературе и базовой математике.

У новосибирских девятиклассников в 2023 году наиболее популярными предметами по выбору были информатика и ИКТ, биология, обществознание и география. По словам Жафяровой, общие результаты ОГЭ в регионе 2023 году чуть выше, чем в 2022-м по таким предметам, как физика, химия, информатика, биология, история, обществознание и литература.

Вместе с тем, итоги ОГЭ определили и ряд серьезных проблем, а именно рост количества «двоек» по математике. Как ранее сообщал Минобр, средний балл по предмету в регионе составил 3,04%. Доля двоечников — 34,58%, а отличников — 8,13%. В 2022 году «двойки» по математике по ОГЭ за основной период получили 27,2%, а в 2021 году — 21,5%.

— Анализируя результаты ОГЭ за девятый класс, следует уделять повышенное внимание подготовке по таким предметам, как математика, история, обществознание и география, — констатировала Мария Жафярова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался у министра, в чем причина таких результатов и как ведомство планирует корректировать ситуацию с оценками в отношении приоритетных для региона предметов: математика, русский, физика, информатика и ИКТ.

— Мы детально анализируем причины по каждому предмету. По математике, к примеру, их две. Первая — это сложности в решении геометрических задач, которые нужно отрабатывать с учителями на местах. Второе, как это не парадоксально, — читательская грамотность. Да, задача математическая, но важно понять текст задачи, его установку, — говорит министр. — Мы видим эти два дефицита и разрабатываем методические рекомендации, отрабатываем их с конкретными учителями и школами, у которых, судя по результатам анализа, есть с этим проблемы.

По итогам проведения ГИА в 2023 году и подготовке к ГИА 2024 года Минобр также намерен провести несколько региональных тренировочных мероприятий в формате, аналогичном ЕГЭ и ОГЭ, по отдельным учебным предметам, в том числе по математике.

Редакция поинтересовалась причинами низких результатов ОГЭ у учителей математики новосибирских школ. Как отметили собеседники, в этом году ОГЭ сдавали дети, которые несколько лет большую часть времени учились на дистанте.

— Если алгебре еще более-менее можно обучать в дистанционном режиме, то, как показала практика, с геометрией это невозможно. Дети ее просто не понимали, — рассказала редакции учитель математики средних классов новосибирской школы Наталья Б. — Кроме того, классы этой параллели было очень сложно «собрать» после того, как они выходили с дистанта. Подростковый возраст наложился на «необязательность» дистанционного образования, и мы получили удручающие результаты.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выросло число стобалльников по итогам сдачи единого государственного экзамена.