ФНС банкротит Новосибирский рыбозавод

Суд Новосибирска принял заявление налоговой службы о признании банкротом АО «Новосибирский рыбозавод». Об этом сообщается в картотеке дел.

Сумма просроченной задолженности – 1,3 млн руб. Рассмотрение заявления планируется в середине ноября.

Отметим, что рыбозавод уже судился с налоговой по делу о банкротстве. В 2018 году ФНС требовала банкротства из-за долга в 5,7 млн рублей. В ходе судебных разбирательств предприятие погасило задолженность.

По данным Seldon.Basis, АО «Новосибирский рыбозавод» было создано в 1992 году. Основной вид деятельности — рыболовство пресноводное. Генеральный директор: Михаил Хмелев. Чистая прибыль в 2022 году составила минус 8,63 млн рублей. А выручка составила – 3,36 млн рублей. В 2019 году учредителем компании было ООО «Новосибирский рыбзавод», директором и собственником которого является девелопер, депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. Сейчас владельцы АО «Новосибирский рыбзавод» закрыты.

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