Дело о хищении средств дольщиков дошло до суда

Прокуратура города Бердска Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной организации, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» в 2013 – 2015 гг. приобрел право собственности на земельный участок и получил разрешительную документацию на строительство в городе Бердске 16-ти этажного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками.

— Руководитель заключил с гражданами, юридическими лицами и предпринимателем 128 договоров участия в долевом строительстве дома и иных сделок, однако свои обязательства не исполнил, а привлеченные денежные средства похитил. В результате противоправных действий инвесторам был причинен ущерб в размере свыше 149 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для обеспечения заявленных гражданских исков о возмещении ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 257 млн рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.