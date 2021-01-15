В Новосибирской области оценят доступность подключения к газу для населения

— ПАО «Газпром» доводит до аналитиков информацию о том, что пропускная способность газораспределительных станций в РФ в целом и в Новосибирской области в частности существенно снизилась. Если смотреть на информацию, которую они доводят, в нашем регионе газа уже практически не осталось. Возможности переводить предприятия на газ, развивать газификацию населенных пунктов практически нет. Но это неправда. «Газпром» специально нагнетает ситуацию, так как не заинтересован в газификации, — заявил на заседании комиссии по экологии в региональном парламенте директор ООО «Энергогазсервис» Виктор Зорин.

По его мнению, программа газификации, которая реализуется сегодня в Новосибирской области, абсолютно неправильная. Зорин напомнил, что регион получил природный газ в 1961 году, но уровень его газификации на сегодняшний день является одним из самых низких в России.

— В год мы реализуем около 2 млрд кубометров газа, тогда как в соседних регионах — в десятки раз больше. В некоторых районах области природного газа вообще нет, — считает эксперт. — Кроме того, у нас очень медленно продвигается программа перевода автомобилей на газовое топливо. 80% газовых АЗС расположены в таких местах, что водителям их найти очень непросто. Места под станции вдоль автодорог не резервируются, и скоро их вообще не будет.

— Все основные предприятия Новосибирской области уже используют природный газ. Что касается населения, то его доля в потреблении газа составляет около 2%. Даже если мы подключим все домохозяйства области к газоснабжению, которым это необходимо, то потребность в газе вырастет незначительно, — уверен Архипов.

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов считает, что проблема не столь серьезна, как ее обозначил Виктор Зорин. В частности, он напомнил, что регион с 2005 года в рамках совместных программ с «Газпромом» занимается газификацией: «Газпром» строит магистральные сети и ГРС, а область — распределительные сети. В 2016-2020 годах газ подведен в 20 населенных пунктов, построены 320 км внутрипоселковых сетей. Общие инвестиции «Газпрома» в программу составили более 3 млрд рублей, области — более 500 млн. В 2015 году уровень газификации домовладений в регионе составлял 28,5%, в 2020-м — 34,3%.

Он напомнил, что федеральное правительство (в рамках постановления №1314) сейчас разрабатывает новый механизм газификации домовладений.

— Много проектов, в рамках которых инвесторы строят газораспределительные сети и предлагают населению подключаться к ним за высокую цену. Надзорные органы не видят в этом нарушений, так как здесь вступает в действие Гражданский кодекс. Это общероссийская проблема, обсуждавшаяся на федеральном уровне. В конце 2020 года по инициативе президента РФ было утверждено поручение по устранению этих правовых пробелов и ситуаций, когда люди платят значительные суммы за подключение газа, — сообщил Архипов. — После обсуждения с регионами был подготовлен проект «дорожной карты» по развитию газификации. Сейчас он находится на утверждении.

В «дорожную карту» входит формирование источников для подключения частных потребителей к распредсети без привлечения средств граждан, упрощение техпроцедур. Кроме того, планируется сформировать «единое окно», через которое заявитель сможет подавать все необходимые документы и получать условия для подключения домовладения к газу.

— Программа есть. Она функционирует, несмотря на сложное экономическое время. Наша задача: упростить процедуры подключения, — резюмировал Архипов.

В декабре 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали новую программу синхронизации на 2021-2025 годы. Она направлена на решение проблемы расширения мощностей ГРС. В рамках программы планируется построить 5 новых станций в Тогучинском и Чановском районах, в Барабинске, Бердске и Новосибирске. Также в планах программы — строительство межпоселковых газопроводов в 5 населенных пунктах: по 2 в Ордынском и Сузунском районах, продолжить газификацию Черепановского района. Объем инвестиций со стороны «Газпрома» — 2,3 млрд рублей.

Председатель комиссии по экологии, депутат регионального парламента Владимир Лаптев предложил коллегам собрать информацию о том, где уже проложены газораспределительные сети, но гражданам не удается подключиться к газификации и по каким причинам, а также предложить действия, которые необходимо предпринять для решения этой проблемы. Этот вопрос планируется вновь рассмотреть на заседании комиссии.