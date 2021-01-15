В Новосибирской области оценят доступность подключения к газу для населения

— ПАО «Газпром» доводит до аналитиков информацию о том, что пропускная способность газораспределительных станций в РФ в целом и в Новосибирской области в частности существенно снизилась. Если смотреть на информацию, которую они доводят, в нашем регионе газа уже практически не осталось. Возможности переводить предприятия на газ, развивать газификацию населенных пунктов практически нет. Но это неправда. «Газпром» специально нагнетает ситуацию, так как не заинтересован в газификации, — заявил на заседании комиссии по экологии в региональном парламенте директор ООО «Энергогазсервис» Виктор Зорин.
По его мнению, программа газификации, которая реализуется сегодня в Новосибирской области, абсолютно неправильная. Зорин напомнил, что регион получил природный газ в 1961 году, но уровень его газификации на сегодняшний день является одним из самых низких в России.
— В год мы реализуем около 2 млрд кубометров газа, тогда как в соседних регионах — в десятки раз больше. В некоторых районах области природного газа вообще нет, — считает эксперт. — Кроме того, у нас очень медленно продвигается программа перевода автомобилей на газовое топливо. 80% газовых АЗС расположены в таких местах, что водителям их найти очень непросто. Места под станции вдоль автодорог не резервируются, и скоро их вообще не будет.
— Все основные предприятия Новосибирской области уже используют природный газ. Что касается населения, то его доля в потреблении газа составляет около 2%. Даже если мы подключим все домохозяйства области к газоснабжению, которым это необходимо, то потребность в газе вырастет незначительно, — уверен Архипов.
Он напомнил, что федеральное правительство (в рамках постановления №1314) сейчас разрабатывает новый механизм газификации домовладений.
— Много проектов, в рамках которых инвесторы строят газораспределительные сети и предлагают населению подключаться к ним за высокую цену. Надзорные органы не видят в этом нарушений, так как здесь вступает в действие Гражданский кодекс. Это общероссийская проблема, обсуждавшаяся на федеральном уровне. В конце 2020 года по инициативе президента РФ было утверждено поручение по устранению этих правовых пробелов и ситуаций, когда люди платят значительные суммы за подключение газа, — сообщил Архипов. — После обсуждения с регионами был подготовлен проект «дорожной карты» по развитию газификации. Сейчас он находится на утверждении.
В «дорожную карту» входит формирование источников для подключения частных потребителей к распредсети без привлечения средств граждан, упрощение техпроцедур. Кроме того, планируется сформировать «единое окно», через которое заявитель сможет подавать все необходимые документы и получать условия для подключения домовладения к газу.
— Программа есть. Она функционирует, несмотря на сложное экономическое время. Наша задача: упростить процедуры подключения, — резюмировал Архипов.
Председатель комиссии по экологии, депутат регионального парламента Владимир Лаптев предложил коллегам собрать информацию о том, где уже проложены газораспределительные сети, но гражданам не удается подключиться к газификации и по каким причинам, а также предложить действия, которые необходимо предпринять для решения этой проблемы. Этот вопрос планируется вновь рассмотреть на заседании комиссии.
Фото: pixabay.com, автор- PhotoMIX-Company
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