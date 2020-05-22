Зеленых зон в Новосибирске официально станет больше

— Мы приступаем ко второму этапу паспортизации зеленых зон Новосибирска. Первый раз занимались этой работой в 2017 году. Тогда на учет было поставлено 237 территорий, которые официально были признаны зелеными зонами, — сообщил на еженедельной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2020 году, по его словам, количество зеленых зон в Новосибирске может увеличиться — речь идет о 241 территории.

— В ходе паспортизации будут заполняться паспорта благоустройства территории с приложением картографии: где она находится, геометрические размеры, уточнены показатели площади, — перечисляет мэр.

Данные всех паспортов будут размещены в системе «Мой Новосибирск», а зеленые зоны отражены в новой редакции генплана города. Официальный статус, уверен Локоть, позволит защитить эти территории от застройки.

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