Дело замначальника новосибирского Росреестра направлено в суд

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере, с вымогательством взятки) и ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попустительство по службе).

По версии следствия, бывший государственный служащий в марте 2020 года, рассматривая административное дело о нарушении земельного законодательства, потребовал от директора ООО «Репарт» передать деньги за принятие в отношении него и еще двух лиц решений о назначении наказания в виде предупреждения, а не штрафа. Деньги чиновнику были переведены на его счет.

— Кроме того, с июня 2019 г. по январь 2020 г. при аналогичных обстоятельствах обвиняемый получил от двух местных жителей взятки в виде денег. За вознаграждение он прекратил в отношении одного взяткодателя производство по административному делу за малозначительностью, в отношении второго – назначил наказание в виде предупреждения, — сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска.