«Ростелеком» проведет в Новосибирске обучающий семинар по информационной безопасности

С апреля по ноябрь 2021 года эксперты компании проведут бесплатные обучающие семинары для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности в 48 городах страны. В Новосибирске мероприятие пройдет 27 апреля, зарегистрироваться можно на сайте.

Участники семинара узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью. А также смогут задать вопросы по теме ИБ напрямую экспертам «Ростелекома».

Ежегодно количество компьютерных атак на российские компании растет, а техники злоумышленников становятся сложнее. Пандемия сыграла на руку хакерам: многие активности перешли в онлайн-формат, а компании вынуждены были переводить своих сотрудников на удаленный режим работы, что оказалось нетривиальной задачей с точки зрения ИБ. Если в 2019 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» фиксировал 1,1 млн атак, то в 2020-ом этот показатель приблизился к 2 млн.

Все чаще бизнес страдает от вредоносного ПО, которое доставляется через фишинговые письма. Почти весь 2020 год злоумышленники спекулировали на теме COVID-19 и использовали ее для вредоносных рассылок. В период самоизоляции также обострилась конкуренция между онлайн-площадками, что привело к росту DDoS-атак. Этот хакерский инструмент может сделать любой сайт недоступным для пользователей, и его часто используют недобросовестные игроки рынка в конкурентных войнах. Если раньше на DDoS приходилось не более 6% всех атак в различных регионах, то теперь показатель поднялся до 9%. А количество атак на онлайн-торговлю за 2020 года выросло в 2 раза.

Также на фоне пандемии впервые с 2017 года эксперты «Ростелекома» фиксируют рост количества внутренних нарушений ИБ, причем 60% из них совершили рядовые сотрудники. В результате половина всех внутренних инцидентов была связана с утечками корпоративной информации.