Как накажут за высадку детей-безбилетников из транспорта

Штрафы будут выписывать за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, из автобуса, троллейбуса или трамвая.

— Для водителя штраф — 5 тысяч рублей.

— Для кондукторов и контролеров — от 20 до 30 тысяч рублей.

Если же ребенок едет в сопровождении взрослых, и они отказываются платить за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Если ребенок получил телесные повреждения при принудительной высадке из общественного транспорта, то наступит ответственность по УК РФ.

Напомним, изменения инициированы правительством России. Законопроект принят Госдумой 16 февраля, одобрен Советом Федерации 17 февраля. Президент подписал новый закон 24 февраля, а 7 марта документ вступил в силу. Как поясняется на сайте правительства России, это необходимо прежде всего, чтобы уберечь детей от ситуаций, угрожающих их жизни. В СМИ периодически появляются сообщения о вопиющих случаях высаживания несовершеннолетних из транспорта в мороз и плохую погоду.