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Деловой центр «Феррум»: новый бизнес-центр класса А

  • 01/08/2022, 17:54
Новый петербургский офисный центр «Феррум» расположился в деловом кластере «Полюстрово» на Свердловской набережной 44.

Бизнес-парк «Полюстрово» раскинулся на территории бывшей княжеской усадьбы XVIII века, принадлежавшей князьям Безбородко. Территория бизнес-парка на берегу Невы, напротив Смольного собора, составляет более 140 000 кв. м. Бизнес-квартал начал свое формирование в 2003-м году и продолжает свое развитие и сегодня. Современные деловые центры, построенные на его территории, находятся в окружении благоустроенной зеленой зоны и водоемов. Бизнес-парк отличают превосходная транспортная доступность, близость к центру, неповторимая авторская архитектура, передовое оснащение деловых центров, качественный сервис, развитая собственная инфраструктура. Все это делает бизнес-кластер привлекательным для успешных компаний.

Новый деловой центр «Феррум» в БП «Полюстрово» состоит из двух корпусов переменной этажности – 7 и 9 этажей общей площадью 43000 кв. м. Корпуса вводятся в эксплуатацию поэтапно – первый корпус введен в 2021 году, второй планируется ввести в 2022. Оба корпуса оснащены подземными паркингами — на 191 и 263 машиномест. А с верхних этажей офисов бизнес-центра класса А можно любоваться великолепной панорамой исторического центра города.

Над проектом БЦ «Феррум», как и над проектами всех остальных зданий БП «Полюстрово», работало известное немецкое архитектурное бюро Tchoban Voss Architekten. В оформлении фасадов использовано стекло и уникальная сталь COR-TEN, которая отличается особой прочностью к коррозии. Со временем под воздействием атмосферных осадков сталь Кортен поменяет фактуру и цвет, и фасады «Феррума» станут еще более неповторимыми.

Новый деловой центр соответствует всем требованиям БЦ класса А. В бизнес-центре установлено современное высококачественное технологическое оборудование, панорамные пассажирские и грузовые лифты, передовые системы вентиляции и кондиционирования, автономного теплоснабжения. Качественная телефония и широкополосный Интернет, структурированные кабельные системы 5 и 6 категории, сервисы для удаленной работы. Безопасность гарантируется системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, СКУД, противопожарной защиты.

Развитая инфраструктура бизнес-парка «Полюстрово» предлагает своим арендаторам и клиентам самый высокий уровень сервиса. На территории квартала расположены кафе и рестораны, салоны красоты, магазины, нотариальная контора, банкоматы и платежные терминалы. Для сотрудников и гостей бизнес-парка оборудованы вместительные наземные авто- и велопарковки. К услугам — автосалон, СТО, автомойка, workout-площадка. Благоустроенный парк вокруг бизнес-центров позволяет расслабиться и отдохнуть от городской суеты. Маленькое живописное озеро с лебедями — еще одна достопримечательность БП «Полюстрово».

Профессиональное управление «Феррумом», как и прочими деловыми центрами БП «Полюстрово», осуществляет надежная управляющая компания. Для удобства арендаторов внедрено специальное мобильно приложение, с помощью которого легко можно решить все возникающие организационные и технические задачи. Профессиональная технологическая поддержка арендаторов осуществляется по любым вопросам. Компании могут полностью сосредоточиться на ведении бизнеса, не отвлекаясь на рутинные вопросы. Клининговые услуги, вывоз мусора, профессиональная мойка фасадов БЦ и многое другое лежит на управляющей компании. При необходимости УК также может оказать слуги по видоизменению офиса согласно индивидуальным предпочтениям арендатора.

Бизнес-центр класса А не имеет временных ограничений на прием посетителей. Гостеприимный ресепшен «Феррума» всегда поможет арендаторам и гостям комплекса. Предусмотрены почтовые ячейки для приема корреспонденции. Бесплатный автобус довезет сотрудников и гостей комплекса от офисного центра до станции метро «Площадь Ленина» и обратно. Автобус ходит ежедневно по расписанию.

Фото с сайта Airportcity St.Petersburg

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