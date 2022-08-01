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«Расчетный лист» – новый сервис в помощь работодателю

  • 01/08/2022, 17:49
Сервис позволяет снизить нагрузку на бухгалтерию, сократить расходы предпринимателя на бумагу и автоматизировать процесс рассылки расчетных листов своим работникам.

новости бизнесаУслуга предоставляется бесплатно зарплатным клиентам Банка «Левобережный».

Трудовой кодекс РФ обязывает предпринимателей ежемесячно предоставлять сотрудникам информацию о сумме выплаты зарплаты. За неисполнение предусмотрен штраф для работодателя и для директора компании.

Исключить возникновение штрафных санкций поможет сервис «Расчетный лист» Банка «Левобережный». Он функционирует следующим образом:

  1. Работодатель формирует из бухгалтерской программы файл с необходимой информацией и отправляет по защищенному каналу в банк.
  2. Работники получают расчетные листы в личном кабинете BL-Online.

В результате работодатель получает один файл на весь свой коллектив в привычном ПО. Расчетки предоставляются одномоментно каждому работнику, независимо от численности, без необходимости распечатывать и раздавать документ под роспись в журнале. Дополнительно работодателю приходит подтверждение рассылки расчетных листов.

Работник при первом получении расчетного листа таким способом увидит уведомление в BL-Online. Далее все расчетки можно будет посмотреть в разделе «Заявления, сообщения». Сам расчетный лист можно отправить на электронную почту, сохранить на смартфоне или в BL-Online.

Узнать больше о зарплатном проекте можно на сайте. Для получения консультации оставьте заявку, позвоните по номеру 8-800-3333-555 или обратитесь в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

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Фото: Depositphotos.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : услуги для бизнеса Банк Левобережный


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