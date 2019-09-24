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Деловые связи с якутскими организация – укреплены

В сентябре делегация Новосибирских предприятий и организаций приняла участие в Днях делового и экономического сотрудничества «Новосибирск-Якутск».
  • 24/09/2019, 12:07
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Представители четырёх компаний, вошедших в состав делегации, заключили предварительные соглашения на сотрудничество с компаниями города Якутска.

Организатором мероприятия выступил департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, сообщили в коммуникационном агентстве «ВДА». Цель мероприятия — презентация потенциала научно-промышленных предприятий города, содействие в продвижении товаров (работ, услуг) на региональные рынки, привлечение инвестиций в регион, развитие межрегиональных связей с деловыми кругами города Якутска.

Делегацию города возглавил Артем Роговский, заместитель главы администрации Первомайского района города Новосибирска. В состав делегации вошли такие предприятия и организации города, как ООО «Преферент-Сервис», Научно-производственное объединение «Сибирский Арсенал», ЗАО «Росветфарм», ООО НПО «Ирбис», ООО «Сибирское Промышленное Объединение», ГК «Ависта модуль инжиниринг», ООО «Новые транспортные технологии», ООО «МП Сибметалл», ООО «Премьер Систем».

В рамках визита состоялись официальные встречи в окружной администрации города Якутска, проведена биржа контактов с предпринимательским сообществом, а также структурами, в сотрудничестве с которыми заинтересованы участники делегации. Дополнительно для участников были организованы индивидуальные встречи. Каждый из участников провёл как минимум по три встречи, которые определили для себя продуктивными, ведущими к дальнейшему сотрудничеству.

Новосибирские делегаты отметили качество организации и результативность деловой поездки, а также большой интерес к продукции и технологиям, предложенным делегатами. Одна из компаний оценивает результат поездки заключением договоров на сумму порядка 15 миллионов рублей.

— Наша компания уже более 30 лет на рынке производства ветеринарных лекарственных препаратов. Помимо разработки и производства, в последнее время мы приняли решение расширять географию поставок нашей продукции. Целью нашей поездки было изучение спроса на ветеринарную продукцию в Республике Саха (Якутия), т.к. ранее наша компания не сотрудничала с этим регионом. По итогам поездки мы отметили рост и развитие животноводства и уверены, что наши ветеринарные препараты будут полезны сельскому хозяйству республики, позволят сохранить молодняк животных и птиц, помогут эффективно бороться с заболеваниями. Безусловно, мы выявили для себя ключевые моменты, по которым стоит развивать бизнес в республике. Помимо прямых поставок в данный регион, готовы предложить свои производственные мощности организациям, заинтересованным в контрактном производстве, — рассказала Мария Скомарова, уполномоченное лицо ЗАО «Росветфарм».

Результативными стали посещения и переговоры с руководящим составом ОАО «Якутскцемент», АО «ВОДОКАНАЛ» (Якутск), дополнительно прошли встречи с представителями АО «Якутскгеология», ФАПК «Сахабулт», Союза Торгово-Промышленная Палата Республики Саха и другими. Делегация посетила Межрегиональную универсальную выставку-ярмарку ЯКУТИЯ ЭКСПО – 2019 г. Одна из новосибирских компаний приняла решение об открытии представительства в Якутске.

Представители четырёх компаний, вошедших в состав делегации, заключили предварительные соглашения на сотрудничество с компаниями города Якутска.

Фото предоставлено агентством «ВДА»

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