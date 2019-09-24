Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Интернет-маркетологи соберутся на конференции в Новосибирске

Мероприятие соберет более 150 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири.
  • 24/09/2019, 12:50
Интернет-маркетологи соберутся на конференции в Новосибирске

13-14 ноября 2019 года в Новосибирске состоится 5-я Сибирская конференция «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» — eMarketingSib 2019. Организаторы Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь».

На конференции будут обсуждаться актуальные тренды в сфере интернет-маркетинга, новые фишки, технологии и инструменты, которые можно использовать и внедрять уже сегодня, чтобы повышать продажи. Мероприятие поможет выбрать те инструменты онлайн-продвижения, которые требуют меньше всего затрат и приносят больше всего результатов; тем самым позволит корректировать и оптимизировать реализуемые рекламные кампании и повышать их эффективность.

Первый день конференции включает пленарные заседания и дискуссии, в рамках которых выступят эксперты из ведущих федеральных и региональных компаний, таких как Теле2, «Юничел», «ВЕК Косметик», DeltaClick, «Первый ОФД», Космос-Веб, IT Construct, Idea Nova, Let`s Rock и другие. В ходе выступлений спикеры поделятся опытом реализации проектов в интернет-среде, расскажут о трендах и успешных кейсах. Программа включает такие основные блоки, как технологии и тренды, данные и аналитика, сайт и мобильные коммуникации, продвижение и эффективные инструменты, коммуникации с клиентами и персонализированный маркетинг.

— У нас в Сибири в целом, и Новосибирске в частности, есть определенный дефицит мультиформатных конференций, когда вы одновременно можете и узнать о новинках рынка интернет-маркетинга, и получить опыт реальных игроков рынка, а также обсудить возникающие ситуации с другими участниками. Если вы являетесь владельцем или маркетологом интернет-проекта, особенно в e-commerce — рекомендую эту конференцию как площадку, на которой можно обменяться опытом и зарядиться идеями на ближайшие «полгода-год, — отмечает директор компании ITConstruct Роман Петров.

Второй день конференции – это мастер-классы, которые предполагают более детальную проработку отдельных элементов, инструментов и технологий интернет-маркетинга. Будут разбираться такие темы, как фишки и тренды таргетированной рекламы, быстрая и эффективная работа с лидами, новые подходы в email-маркетинге, продвижение в Instagram и Facebook, веб-аналитика и др. С мастер-классом на тему «Сторителлинг в SMM как способ забрендировать дофамин» выступит Алексей Мишенин, креативный директор digital-агентства Wow (AG Deltaplan), Новосибирск. Алексей расскажет о том, как устроена грамотная работа над SMM-проектом: аудитория, культурный код и tone of voice, что такое сторителлинг в SMM и почему он работает (немного про нейрофизиологию), зачем бренду рассказывать истории (отстройка от конкурентов, лояльность и креатив, бесплатное медиа), как создавать истории: креативные подходы и методы.

Более подробная информация о конференции и условиях участия:  https://clck.ru/JERhP

Место проведения: конференц-зал ГК «Обувь России», ул. Богдана Хмельницкого, 58, 5-й этаж (Конференц-зал).

Возраст 16+

Фото предоставлено организаторами

Популярное с сайта

«Сибирский проект» запустит в серийное производство новое поколение модулей газового пожаротушения

«Сибирский проект» запустит в серийное производство новое поколение модулей газового пожаротушения

24/09/2019, 10:44
В сфере обеспечения пожарной безопасности объектов достаточно высокая конкуренция.
Kuzina ускорилась

Kuzina ускорилась

24/09/2019, 10:05
Сеть кондитерских Kuzina наращивает темп открытия новых точек, используя новый финансовый ресурс.
МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

23/09/2019, 16:38
В ближайших планах компании — выйти на производство до 50 анализаторов в год.

Актуальный разговор

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

Все материалы
Новости

СГК завершает выполнение инвестпрограммы 2019 года

24/09/2019, 14:21

В регионе будет создана рабочая группа по реализации стратегии СЭР

24/09/2019, 14:03

На ПМСП «Электрон» новый гендиректор

24/09/2019, 13:27

Деловые связи с якутскими организация – укреплены

24/09/2019, 12:07

Завод «ЭКРАН» продал «СИБЭКО» объекты теплосетевого комплекса промпарка

24/09/2019, 11:19

«Сибирский проект» запустит в серийное производство новое поколение модулей газового пожаротушения

24/09/2019, 10:44

Kuzina ускорилась

24/09/2019, 10:05

МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

23/09/2019, 16:38

У России есть перспективы «клеточного» лидерства

23/09/2019, 16:28

Новосибирцам начислено 2,3 млрд рублей транспортного налога

23/09/2019, 16:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска