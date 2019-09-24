ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд рублей

Его объем составил 3 млрд рублей. Потенциальная доходность по инструменту составляет 10% годовых. Дополнительный доход по облигациям выплачивается два раза в год при условии, что значения ключевой ставки ЦБ РФ в даты наблюдений находятся в установленном диапазоне: 6,7 – 7,6% для первого периода, 6,45 — 7,6% — для второго.

В случае реализации инвестиционной стратегии потенциальная доходность по инструменту предоставляет значительную премию к кривой ОФЗ и корпоративных облигаций короткой дюрации. Участвовать в размещении облигаций можно было в том числе через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

— Мы увидели довольно высокий интерес рынка к данному продукту. В условиях снижения ставок по депозитам и корпоративным облигациям клиенты смотрят на инструменты, способные потенциально показать существенно более высокую доходность без потери суммы инвестирования. Согласно стратегии ВТБ мы стремимся удовлетворить клиентский спрос и активно расширяем свою продуктовую линейку, готовимся запустить до конца года еще ряд интересных предложений, — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Это уже третий выпуск инвестиционных облигаций, который ВТБ разместил в этом году. В августе прошло размещение инвестиционных облигаций «Накопительный коридор» со сроком обращения один год. Дополнительный доход по ставке 10% годовых накапливается за каждый день, в который обменный курс евро к доллару США не выходит за рамки установленного диапазона. Ранее состоялся выпуск инвестиционных облигаций ВТБ «Российские лидеры» со сроком обращения три года. Выплата дополнительного дохода по ним проводится раз в год. Инвестор получает дополнительный доход, если стоимость равновзвешенной корзины акций четырех российских компаний на момент выплаты будет выше, чем при размещении.

Фото: пресс-служба банка