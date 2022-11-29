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Деменция: причины, симптомы и методы профилактики

  • 29/11/2022, 08:47
Достойная и счастливая старость — тема, беспокоящая многих. Омрачить этот период жизни может такое заболевание как деменция.

Сегодня статистика ВОЗ не утешает — примерно у 30% пожилых людей диагностируют подобную патологию. В этой статье подробно расскажем о вероятности развития заболевания, о том как своевременно распознать симптомы и предотвратить появление.

Что такое деменция

Старческая деменция — патология, вызывающее нарушение в работе головного мозга. В результате выходит из строя нервная система, ухудшается память и внимание, изменяется речь, теряются навыки и знания. В 95% случаев процессы необратимы, именно поэтому так важно своевременно диагностировать патологию и уделить внимание заболеваниям, провоцирующим развитие деменции.

Важно! Сенильная и сосудистая деменция поддается лечению даже на поздних стадиях.

Основными признаками развивающейся патологии являются проблемы с памятью и невозможность концентрироваться на информации. Если у ваших близких наблюдаются подобные симптомы, надо бить тревогу.

Причины деменции

Причин может несколько:

  • генетическая предрасположенность;
  • наличие в анамнезе сопутствующих заболеваний (вегето-сосудистая дистония и др.);
  • социальный фактор;
  • количество перенесенных стрессов.

Одна из главных причин деменции — болезнь Альцгеймера. Второй по популярности является сосудистая форма заболевания, возникающая из-за повышенного давления, атеросклероза. В зависимости от участка поражения мозга медики выделяют 4 формы деменции:

  • Корковая — поражены большие полушария мозга. Причиной является болезнь Альцгеймера, чрезмерное употребление алкоголя.
  • Подкорковая — патология поражает подкорковые структуры головного мозга. Сопровождается нарушениями в работе нервной системой, для которых характерно расстройство походки и тремор конечностей. Причины — болезнь Паркинсона и Хантигтона.
  • Корково-подкорковая — параллельное поражение подкорковой структуры и коры. Патология характерна для сосудистых расстройств.
  • Мультифокальная — омертвение тканей в разных отделах центральной нервной системы.

Нередко старческая деменция развивается на фоне ранее перенесенного инсульта.

Как проявляется заболевание

Симптомы зависят от состояния церебральных структур мозга, а также от изначального уровня здоровья больного. Независимо от первопричин, главными признаками деменции являются деструктивные изменения интеллектуального и эмоционального характера. Частая смена настроения, забывчивость, апатия, деконцентрация внимания, слабая сосредоточенность — симптомы развивающейся деменции. При наличии вышеперечисленных симптомов следует срочно обращаться к врачу. В противном случае есть риск полной деградации личности.

Факторы риска и признаки, которые могут стать причиной развития деменции:

  • сложности в процессе запоминания информации;
  • потеря навыков и знаний, невозможность освоить новые;
  • снижение интеллектуальных способностей;
  • нарушения координации;
  • дезориентация во времени и пространстве;
  • нарушения сна, депрессии.

Профилактика

С возрастом кровеносная система работает хуже, что становится причиной постепенного угасания мыслительных процессов и приобретению деменции. Профилактика — лучший способ предотвратить недуг и снизить риски его появления в пожилом возрасте.

Перечислим мероприятия, которые следует выполнять для того, чтобы избежать деменции в будущем:

  • Физическая активность. Спорт в целом оздоравливает и укрепляет организм, развивает когнитивность и помогает правильной работе ЦНС. Физические упражнения защищают нервные клетки, замедляют процесс ухудшения памяти.
  • Питание. Позаботьтесь о своем здоровье прямо сейчас. Правильное питание — отличный профилактический шаг, предотвращающий деменцию. Добавьте в рацион рыбу, овощи, фрукты, ограничьте потребление сладкого, жирного мяса и молочной продукции.
  • Режим дня. Хороший сон, двигательная активность, четкий распорядок дня — ваши помощники в борьбе с деменцией.
  • Работа с памятью. Мозг должен работать ежедневно. Если не хотите в пожилом возрасте страдать от деменции, развивайтесь прямо сейчас. Книги, курсы, интеллектуальные игры, решение кроссвордов и работа с мелкой моторикой — выбирайте для себя лучшее и развивайтесь.
  • Связь. Общение — важный профилактический инструмент. В процессе общения когнитивный резерв увеличивается, а возрастные изменения замедляются.

И главный совет — следите за своим здоровьем с молодого возраста. Есть множество заболеваний, которые провоцируют развитие деменции. Регулярно проходите диспансеризацию, ведите здоровый образ жизни и будьте внимательны к себе. Желаем крепкого здоровья!

 

Фото с сайта freeimages.com

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