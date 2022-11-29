Деменция: причины, симптомы и методы профилактики

Сегодня статистика ВОЗ не утешает — примерно у 30% пожилых людей диагностируют подобную патологию. В этой статье подробно расскажем о вероятности развития заболевания, о том как своевременно распознать симптомы и предотвратить появление.
Старческая деменция — патология, вызывающее нарушение в работе головного мозга. В результате выходит из строя нервная система, ухудшается память и внимание, изменяется речь, теряются навыки и знания. В 95% случаев процессы необратимы, именно поэтому так важно своевременно диагностировать патологию и уделить внимание заболеваниям, провоцирующим развитие деменции.
Важно! Сенильная и сосудистая деменция поддается лечению даже на поздних стадиях.
Основными признаками развивающейся патологии являются проблемы с памятью и невозможность концентрироваться на информации. Если у ваших близких наблюдаются подобные симптомы, надо бить тревогу.
Причин может несколько:
Одна из главных причин деменции — болезнь Альцгеймера. Второй по популярности является сосудистая форма заболевания, возникающая из-за повышенного давления, атеросклероза. В зависимости от участка поражения мозга медики выделяют 4 формы деменции:
Нередко старческая деменция развивается на фоне ранее перенесенного инсульта.
Симптомы зависят от состояния церебральных структур мозга, а также от изначального уровня здоровья больного. Независимо от первопричин, главными признаками деменции являются деструктивные изменения интеллектуального и эмоционального характера. Частая смена настроения, забывчивость, апатия, деконцентрация внимания, слабая сосредоточенность — симптомы развивающейся деменции. При наличии вышеперечисленных симптомов следует срочно обращаться к врачу. В противном случае есть риск полной деградации личности.
Факторы риска и признаки, которые могут стать причиной развития деменции:
С возрастом кровеносная система работает хуже, что становится причиной постепенного угасания мыслительных процессов и приобретению деменции. Профилактика — лучший способ предотвратить недуг и снизить риски его появления в пожилом возрасте.
Перечислим мероприятия, которые следует выполнять для того, чтобы избежать деменции в будущем:
И главный совет — следите за своим здоровьем с молодого возраста. Есть множество заболеваний, которые провоцируют развитие деменции. Регулярно проходите диспансеризацию, ведите здоровый образ жизни и будьте внимательны к себе. Желаем крепкого здоровья!
Фото с сайта freeimages.com
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