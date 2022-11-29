Павел Новгородов стал Человеком года — 2022 в Новосибирске

«Человеком года — 2022» стал ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов — за запуск Регионального центра оценки и развития управленческих компетенций, за открытие общежития для студентов в рамках национального «Образование», за совместное развитие образовательных программ с вузами страны, за подписание соглашений с новосибирскими компаниями о подготовке кадров, сообщает ДК-Новосибирск.

Победителем премии в номинации «Инноватор года — 2022» стала директор ООО «Микопро» Анна Мишина — за вывод на рынок комплексного биопрепарата для защиты картофеля от ряда заболеваний и вредителей.

«Промышленником года — 2022» стал гендиректор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Хан — за запуск опытно-промышленного производства новых катализаторов для производства формальдегидов.

Напомним, участники каждой номинации оценивались по пяти критериям:

влияние на развитие Новосибирской области;

повышение качества жизни новосибирцев;

влияние на отрасль;

новаторство и инновационность решений;

деловая репутация в профессиональной среде.

По тем же критериям «Деловой квартал» выбрал главного Человека года.

Фото с сайта НГУЭУ