Около 100 тысяч сибиряков встретили поезд Деда Мороза на станциях Западно-Сибирской железной дороги

Дед Мороз на специально подготовленном для него ОАО «РЖД» поезде с 21 по 27 ноября посетил 15 станций Западно-Сибирской железной дороги, сообщает пресс-служба ведомства. За это время на встречу с ним пришли почти 100 тыс. человек.

За одну неделю Поезд Деда Мороза сделал остановки в Новокузнецке, Прокопьевске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Юрге, Томске, Тайге, Кемерове, Новосибирске, Барнауле, Кулунде, Славгороде, Карасуке, Татарске и Омске.

Желающие приняли участие в развлекательной праздничной программе вместе с артистами и сказочными персонажами и даже смогли передать Деду Морозу свои письма.

Напомним, «Поезд Деда Мороза» – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение ее жителям, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда в этом году 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Поезд едет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут проходит через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

Фото из группы ЗСЖД Вконтакте