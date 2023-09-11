После вмешательства прокуратуры демонтирована незаконная АЗС в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Прокуратура провела проверку реализации топлива через контейнерную АЗС на ул. Бронная.

— Земельный участок, на котором расположена контейнерная АЗС, используется не по разрешенному назначению, — говорится в сообщении.

Выявлены нарушения пожарной безопасности. Также в отношении директора ООО «БЕНЗАВТО» возбуждены дела о нарушение требований пожарной безопасности и использование земельного участка не с разрешенным использованием.

После принятых прокуратурой мер контейнерная А3С демонтирована.

По данным Seldon.Basis, ООО «БЕНЗАВТО» — учреждение было основано в 2023 году. Генеральный директор: Владимир Юшкевич. Основной вид деятельности — Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах.