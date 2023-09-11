Госдума призывает правительство отложить введение «закона о такси» из-за роста цен

Вице-спикер Госдумы, член фракции ЛДПР Борис Чернышов обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой отложить введение ряда требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России» до 2025 года из-за резкого роста цен на перевозки, передают «Известия».

Борис Чернышов напоминает, что в августе Росстат сообщил о росте стоимости поездки до десятилетнего рекорда — 32,5 рубля за километр. По его мнению, такая динамика наблюдается из-за подорожания машин, топлива, необходимости индексации зарплаты водителям. Кроме того, немалый вклад в скачок цен внесло и принятие «закона о такси».

Вице-спикер Госдумы отметил, что нововведения позволяют региональным властям определять требования к оформлению автомобилей такси, их цвету и экологическому классу.

— Теперь ряд категорий водителей просто не может заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования. <…> Водители вынуждены идти на дополнительные траты, либо прекращать работу, либо уходить на черный рынок пассажирских перевозок, — подчеркнул Чернышов.

Ранее редакция сообщала, что в Госсовете одобрили идею использования в такси отечественных автомобилей.