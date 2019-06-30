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День города: единая театральная площадка и авангардная концепция

Вертолет, фестиваль цветов, театральные представления — в этом году новосибирцев ждет насыщенная программа с традиционными и новыми мероприятиями.
  • 30/06/2019, 08:30
День города

Одним из самых ожидаемых событий, приуроченных ко Дню города, станет фестиваль цветов. Композиции новосибирских флористов и их коллег из Бельгии, Польши, Испании и Литвы в день празднования 126-летия Новосибирска будут выставлены на площади имени Ленина, которая станет основной площадкой, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В Год театра главную городскую площадь решили превратить в театральную сцену. Именно на ней цветочные инсталляции станут частью большого театрального пролога. Жители и гости города смогут примерить маски и костюмы — представить себя в театре, сделать фото на память. Частью театральных подмостков станут ретро-автомобили и кареты, которые также будут участвовать в фестивале цветов.

Новый для города фестиваль цветов планируют сделать традиционным. В следующем году организаторы надеются провести его в формате шествия.

Ново для жителей и то, что на площади имени Ленина 30 июня можно будет увидеть настоящий вертолет. Его на один день привезут из Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ).

Ежегодный фестиваль фейерверков тоже претерпел небольшие изменения. В этом году к фестивалю присоединились команды из других городов.

Помимо основных площадок, традиционных и новых мероприятий, организаторы говорят о других сюрпризах для жителей и гостей города, которые ожидают их во время празднования.

Подробный план мероприятий

Фото: pixabay.com, автор- olga-friend0

 

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