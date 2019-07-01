Страхование в Новосибирске растет в 10 раз быстрее, чем в целом по России

По данным ЦБ РФ по итогам I квартала 2019 года Новосибирская область вошла в число 15 регионов- лидеров по росту темпам роста страхования. Рост к I кварталу прошлого года составил 9,8%. Сборы страховых компаний в Новосибирской области превысили 3,3 млрд. рублей. Для сравнения – рынок в целом по России вырос всего на 0,35%. В Красноярске рост сборов страховых компаний превысил 15%, в Омске – 6%, сообщили в пресс-службе Группы Ренессанс страхование.

Эксперты уверены, что таким показателям рынок обязан прежде всего увеличению сборов по двум самым значительным сегментам рынка: страхованию жизни (+11,7%) и ОСАГО (+12,5%).

— Также неплохие показатели роста у страхования от несчастных случаев (+19,9%), что объясняется в том числе оживлением кредитования и ростом продаж «кредитных» полисов, и у добровольного медицинского страхования (+25,4%), — говорит директор новосибирского филиала Группы Ренессанс страхование Сергей Лешонок. — По темпам роста ДМС Новосибирск входит в 25 лидеров страны. То же относится и к ОСАГО. С ростом 12,5% ОСАГО стало одним из самых быстрорастущих видов страхования в регионе. Причина такого роста, в том числе, — увеличение конкуренции между страховыми компаниями и рост доступности полисов. Каско, напротив, показало небольшое снижение сборов, на 5,2%, в том числе и из-за снижения продаж новых автомобилей — в этом сегменте охват страхованием каско самый высокий.

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