День памяти и скорби: всероссийская акция «Свеча Памяти»

На рассвете 22 июня 1941 года фашистские войска вероломно, без предупреждения, напали на Советский Союз. 78 лет назад началась самая жестокая война в истории человечества. Память о ней объединяет наше будущее и настоящее. Мы знаем правду, мы храним ее и никому не дадим переписать историю Великой Победы. Память сильнее времени, она словно лента, соединяющая прошлое и будущее. У этой ленты есть начало и не должно быть конца. Наш священный долг — передать ее грядущим поколениям.

Эта страшная и кровопролитная война принесла неисчислимые беды и забрала десятки миллионов жизней. Мы, живущие сегодня, свято храним память об этих тяжелейших днях, об этих людях, ценой собственной жизни спасших мир от фашизма.

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений.

Погибшие навсегда останутся в наших сердцах. С ними мы должны сверять свои замыслы и поступки, черпать силу в их подвиге, видеть в них самоотверженный пример служения Отечеству. Каждый погибший ради жизни других должен жить в памяти новых поколений. Так было в старые времена. Так должно быть и впредь. В этом — наша сила!

В минувшую субботу, 22 июня, в «Стрижах» вновь прошла Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». Жители и гости микрорайона собрались на территории Сквера Памяти, у монумента ветеранам войн и локальных конфликтов.

В программе — реконструкция «Начало войны…», в которой было отражено мирное время, когда все еще были живы, когда дети наслаждались беззаботным детством, влюбленные пары гуляли в парке, а школьники весело отдыхали после уроков. Внезапное нападение фашистской Германии на мирное население разрушило все планы. Захватчики расстреливали женщин, детей, стариков. Оставшихся уводили в плен.

По окончании памятного митинга все присутствующие зажгли свечи «МЫ ПОМНИМ» — в дань памяти ушедшим на фронт солдатам, погибшим матерям и отцам, замученным детям и тысячам искалеченных судеб.

На площадке выступали воспитанники студии «Юни Кидс» и театральной студии «Театр для Всех», ансамбля современного танца «Стрижи», солист НОВАТ Карен Мовсесян. Мероприятие сопровождал волонтерский отряд «Благо Дарю».

В качестве приглашенных гостей на мероприятии были протоиерей Петр — настоятель прихода во имя Святой блаженной Матроны Московской, председатель ТОС «Мочищенский» Екатерина Викторовна Шалимова, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Дарья Александровна Украинцева.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи»